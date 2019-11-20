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20.11.2019 14:00
Рубрика: ПДД

ГИБДД сможет лишать водительских прав без суда

Текст: Николай Грищенко
Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

В МВД России подготовлен ряд законопроектов, согласно которым медицинские организации обяжут сообщать в ГИБДД об ухудшении здоровья автомобилистов. Благодаря поправкам ГАИ сможет досрочно и без решения суда прекратить срок действия водительского удостоверения.

Фото: iStock
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Проект изменений в законы "Об охране здоровья граждан", "О безопасности дорожного движения" и "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Авторы предлагают ввести единую электронную медицинскую справку для ГИБДД, однако ее владелец при желании может запросить бумажный аналог. Всю необходимую информацию о здоровье водителя Госавтоинспекция будет запрашивать у медицинских организаций через единую электронную систему.

К примеру, если при посещении поликлиники у водителя обнаружат заболевания, которые создают угрозу безопасности, жизни и здоровью других участников дорожного движения, то информация поступит в единую базу данных, а сам автомобилист будет направлен на внеочередную медкомиссию. Подтверждение диагноза станет основанием для аннулирования водительского удостоверения без иска прокуратуры и судебного решения. Новый закон должен вступить в силу 1 июля 2022 года.

Кстати

С 22 ноября ужесточаются правила проведения обязательного медосвидетельствования водителей. Соответствующий документ зарегистрирован в Минюсте России. Теперь наркологи будут обязательно определять наличие психоактивных веществ в моче, а также проводить определение карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT) в сыворотке крови. Ранее подобные процедуры предусматривались только в случае выявления симптомов.

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