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Ирина Шейк снова возглавила рейтинг самых сексуальных россиянок

Новости
    20.11.2019, 18:10
Текст:   Олег Усков

Обнародованы очередные рейтинги наиболее привлекательных россиянок - по мнению жюри и народа.

Традиционный "чарт" представлен задорным мужским "глянцем" Maxim и вновь - второй год подряд - выводит на лидирующее место актрису и модель Ирину Шейк.

К которой в последнее время внимание публики было приковано не только на предмет подвигов девушки на подиуме, но и из-за романа с голливудским актером и режиссером Брэдли Купером. В текущем году, кстати, финализированного.

Вторая строчка - актриса Любовь Новикова-Аксенова, известная по сериалам "Родина", "Закрытая школа и ленте Григория Константинопольского "Русский бес" (наша рецензия, кстати).

Певица и актриса Ольга Серябкина - третье место. Напомним, что в уходящем году Ольга попадала в новостную повестку, кроме прочего, благодаря музыканту Павлу Петрову, в узких кругах известному как Пашкет, который обвинил певицу и ее бывшего продюсера Максима Фадеева в плагиате.

26-летняя модель Вики Одинцова, дебютантка рейтинга, - четвертая.

Пятая - 29-летняя модель, телеведущая и актриса яркого таланта Яна Кошкина - Лёля из "Домашнего ареста".

Далее - певица Елена Темникова, старожил рейтинга, певица и актриса Вера Брежнева, певица, актриса и телеведущая Наста Каменских, актриса из "Гоголя" Юлия Франц, певица и модель Катя Кищук.

Со всей иллюстрированной и аннотированной сотней главных красавиц страны можно ознакомиться по ссылке.

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