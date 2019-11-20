Козак: Общие налоговые правила РФ и РБ снимут вопрос компенсации за маневр

Вопрос компенсаций Беларуси из-за налогового маневра в нефтяной отрасли, проводимого в России, отпадет вместе с унификацией налогового законодательства стран в рамках создания Союзного государства, уверен вице-премьер правительства России Дмитрий Козак. Во вторник зампред правительства был одним из участников многочасовых переговоров Москвы и Минска в формате Совета министров Союзного государства.

- Если нашими совместными усилиями будет унифицировано налоговое законодательство в части налогообложения добычи полезных ископаемых, включая нефть - хотя в Белоруссии ее нет, но это будут общие правила, - тот самый обратный акциз, демпфер предусмотрен Налоговым кодексом. Если мы это унифицируем, то белорусские предприятия получат этот же демпфер. Об этом надо договориться, - заявил он в среду журналистам.

Козак подчеркнул, что не вполне правильно говорить о несогласованных 11 "дорожных картах". "Осталось о некоторых деталях поговорить еще, неделю поработать. Этот вопрос автоматически решается, если мы реально намерены углубить интеграционный процесс", - считает вице-премьер.