Власть
20.11.2019 19:41
Текст: Владимир Кузьмин

Козак: Общие налоговые правила РФ и РБ снимут вопрос компенсации за маневр

Вопрос компенсаций Беларуси из-за налогового маневра в нефтяной отрасли, проводимого в России, отпадет вместе с унификацией налогового законодательства стран в рамках создания Союзного государства, уверен вице-премьер правительства России Дмитрий Козак. Во вторник зампред правительства был одним из участников многочасовых переговоров Москвы и Минска в формате Совета министров Союзного государства.

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- Если нашими совместными усилиями будет унифицировано налоговое законодательство в части налогообложения добычи полезных ископаемых, включая нефть - хотя в Белоруссии ее нет, но это будут общие правила, - тот самый обратный акциз, демпфер предусмотрен Налоговым кодексом. Если мы это унифицируем, то белорусские предприятия получат этот же демпфер. Об этом надо договориться, - заявил он в среду журналистам.

Фото: Виталий Юрчак
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Козак подчеркнул, что не вполне правильно говорить о несогласованных 11 "дорожных картах". "Осталось о некоторых деталях поговорить еще, неделю поработать. Этот вопрос автоматически решается, если мы реально намерены углубить интеграционный процесс", - считает вице-премьер.

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