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Названа самая популярная игра для PlayStation 4 в России

Текст:   Богдан Бобров
20.11.2019,  
15:35
Фото: Богдан Бобров/РГ Фото: Богдан Бобров/РГ
Фото: Богдан Бобров/РГ

Продажи игры Death Stranding от знаменитого геймдизайнера Хидэо Кодзимы стартовали в России одновременно со всем миром 8 ноября. Крупнейшая российская компания по ретейлу игр на физических носителях "М.Видео-Эльдорадо" подсчитала, насколько коммерчески успешным получился старт новинки.

Согласно представленным данным, по итогам первой недели интерактивное приключение с Норманом Ридусом в главной роли стало самым продаваемым эксклюзивом для платформы PlayStation 4 за последние два года. В этом показателе Death Stranding удалось обойти такие блокбастеры как God of War (2018), "Человек-паук" и "Жизнь после".

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Кроме того, даже в мультиплатформенном соревновании творение японской студии Kojima Productions смогло оставить позади громкие бестселлеры этого и прошлого года - Mortal Kombat 11, Red Dead Redemption 2 и FIFA 20.

Sony в этом консольном поколении сделала основную ставку на эксклюзивы, и это определенно сработало. 60% игровых приставок российского рынка приходится именно на бренд PlayStation. Второе и третье место с примерно равными долями - у Nintendo Switch и Xbox One.

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