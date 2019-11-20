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20.11.2019 11:12
Рубрика: Страхование

Повышение лимитов выплат по ОСАГО до 2 млн рублей могут отложить

Текст: Юлия Кривошапко
В России пока могут отложить повышение лимитов выплат за причинение вреда жизни и здоровью в ОСАГО с 500 тысяч до 2 млн рублей и отмену территориального коэффициента. Такое предложение прозвучало на парламентских слушаниях в Совете Федерации, посвященных поправкам в закон об "автогражданке".
Фото: Нина Зотина/РИА Новости Фото: Нина Зотина/РИА Новости
Фото: Нина Зотина/РИА Новости

Эксперты высказали мнение, что эти две нормы законопроекта могут привести к увеличению тарифов для ряда автовладельцев. Также предлагается пока исключить норму, предполагавшую установку телематических устройств, поскольку она вызвала неоднозначное отношение у автовладельцев.

Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости
ОСАГО с недостоверными данными приравняли к отсутствию полиса

Российский союз автостраховщиков (РСА) поддерживает компромиссный вариант поправок, который предполагает отказ от некоторых нововведений в обмен на стабильность тарифов по обязательной "автогражданке", сообщил глава РСА Игорь Юргенс.

Поправки, которые не вызвали таких опасений, предположительно, будут оставлены в законопроекте. Так, коэффициент мощности двигателя по-прежнему предлагается исключить, при этом тарифный коридор будет расширен на 30% вверх и вниз.

Кроме того, предлагается сохранить повышающий коэффициент за грубые нарушения правил дорожного движения (превышение скорости более, чем на 60 км/ч, езда за рулем в пьяном виде, пересечение двойной разделительной линии в местах, где это запрещено). С одной стороны, он позволит страховщикам более точно оценивать потенциальную аварийность автовладельцев, а с другой - простимулирует водителей избегать грубых нарушений ПДД. Это должно привести к повышению безопасности дорожного движения, пояснил Игорь Юргенс.

Реформа ОСАГО стартовала в январе 2019 года. Она реализуется в несколько этапов. В конечном итоге индивидуализация тарифов в "автогражданке" должна привести к более справедливому расчету цены полиса и сделает обязательное страхование дешевле для безаварийных автовладельцев.