Повышение лимитов выплат по ОСАГО до 2 млн рублей могут отложить

Эксперты высказали мнение, что эти две нормы законопроекта могут привести к увеличению тарифов для ряда автовладельцев. Также предлагается пока исключить норму, предполагавшую установку телематических устройств, поскольку она вызвала неоднозначное отношение у автовладельцев.

Российский союз автостраховщиков (РСА) поддерживает компромиссный вариант поправок, который предполагает отказ от некоторых нововведений в обмен на стабильность тарифов по обязательной "автогражданке", сообщил глава РСА Игорь Юргенс.

Поправки, которые не вызвали таких опасений, предположительно, будут оставлены в законопроекте. Так, коэффициент мощности двигателя по-прежнему предлагается исключить, при этом тарифный коридор будет расширен на 30% вверх и вниз.

Кроме того, предлагается сохранить повышающий коэффициент за грубые нарушения правил дорожного движения (превышение скорости более, чем на 60 км/ч, езда за рулем в пьяном виде, пересечение двойной разделительной линии в местах, где это запрещено). С одной стороны, он позволит страховщикам более точно оценивать потенциальную аварийность автовладельцев, а с другой - простимулирует водителей избегать грубых нарушений ПДД. Это должно привести к повышению безопасности дорожного движения, пояснил Игорь Юргенс.

Реформа ОСАГО стартовала в январе 2019 года. Она реализуется в несколько этапов. В конечном итоге индивидуализация тарифов в "автогражданке" должна привести к более справедливому расчету цены полиса и сделает обязательное страхование дешевле для безаварийных автовладельцев.