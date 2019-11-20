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20.11.2019 08:50
Рубрика: Российский автопром

Haval анонсировал новые инвестиции в тульский кластер

Текст: Андрей Полухин
Тульский завод Haval в ближайшие годы превратится в настоящий кластер автомобилестроения. Представительство китайской компании анонсировало строительство в регионе R&D-центра. Подразделение, которое займется исследованиями и разработками (в общем смысле - НИОКР), появится под Тулой до 2028 года.

Инвестиции во второй этап развития производства Haval в России, включая создание вышеназванного центра, составят 22,4 миллиарда рублей, сообщили в компании. Кроме того, на различных новых участках работ планируется создать 3000 новых рабочих мест. Сейчас компания уже трудоустроила более 1100 человек.

Фото: Пресс-служба Mazda.
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Напомним, в первый этап своего российского проекта - строительство, собственно, автомобильного завода - было вложено свыше 500 миллионов долларов. Это считается самой крупной суммой инвестиций китайского бизнеса в России. Открывшийся весной завод Haval выпускает уже три модели - кроссовер F7, кросс-купе F7x и внедорожник H9.

Всего за это время здесь собрано около 4,7 тысячи машин. При этом общий объем их локализации составляет 30 процентов. На китайские автомобили, собранные под Тулой, ставят, в частности, российские стекла и аккумуляторы, используют отечественную химию, включая масла. Ожидается, что со временем автомобили будут выпускать из российского металла. При этом их станут экспортировать - и не только в страны Таможенного союза.

Кстати, Haval в этом году вышел на первое место по продажам среди китайских компаний. Во многом это стало возможным благодаря строительству собственного завода.

Напомним, в 2019 году в России было открыто два крупных автозавода - кроме Haval под Тулой это Mercedes-Benz под Москвой.

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