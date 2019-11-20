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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Во Владивостоке задержали устроивших стрельбу у ЗАГСа молодоженов

Текст: Анна Бондаренко
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Сотрудники полиции и Росгвардии задержали молодоженов, устроивших стрельбу у здания Первомайского ЗАГСа во Владивостоке, сообщает пресс-служба управления МВД по Приморскому краю.

Об инциденте стало известно из видеозаписи, появившейся в социальных сетях. Полицейские быстро установили личности стрелявших - ими оказались 24-летний местный житель и его супруга 22 лет.

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Как пояснил мужчина, в день своего бракосочетания 16 ноября он взял в аренду на сутки охолощенные автомат и пистолет. После торжественной церемонии, выйдя из здания ЗАГСа, молодожены отметили свой союз несколькими выстрелами в воздух.

По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 1 статьи 213 УК РФ "Хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия". Наказание по этой статье - от штрафа, который может составить 500 тысяч рублей, до пяти лет лишения свободы.

Как отмечают в ведомстве, новобрачный раскаялся и извинился перед горожанами.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край Владивосток
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