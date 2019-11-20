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20.11.2019 13:07
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Экс-полковник МВД Захарченко прибыл в мордовскую колонию

Текст: Валентина Зотикова (Саранск)
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Осужденный за получение взятки и воспрепятствование правосудию экс-полковник МВД РФ Дмитрий Захарченко прибыл отбывать наказание в Мордовию. Содержаться он будет в исправительной колонии №5 поселка Леплей Зубово-Полянского района.

Об этом сообщил "Интерфакс-Поволжье" со ссылкой на председателя Общественной комиссии (ОНК) Республики Мордовия Валерия Крутова. По прибытии в колонию Захарченко на первое время будет помещен в карантин.

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
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Следует отметить, что в колонии строгого режима №5 УФСИН по РМ отбывают наказание бывшие сотрудники правоохранительных органов.

По словам главы ОНК, у правозащитников не возникало серьезных претензий к этому исправительному учреждению - колония функционирует хорошо. Осужденные здесь заняты главным образом на швейном производстве, кто-то печет хлеб, кто-то работает в библиотеке.

Напомним, что перед отправкой в колонию из следственного изолятора "Лефортово" комиссия присвоила Захарченко статус осужденного, склонного к побегу и нападению на представителей властей.

Как уже писала "РГ", высокопоставленный чиновник МВД Дмитрий Захарченко был задержан в сентябре 2016 года. При обыске у него в квартирах обнаружили около 9 миллиардов рублей в разной валюте. Ему были предъявлены обвинения в воспрепятствовании производству предварительного расследования и получении взяток в особо крупном размере.

Вину экс-полковник не признал. В июне Пресненский суд Москвы приговорил Дмитрия Захарченко к 13 годам колонии. В октябре Мосгорсуд снизил этот срок на полгода.

Происшествия Правосудие Тюрьмы Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Мордовия Дело о миллиардах полковника Захарченко
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