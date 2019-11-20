Экс-полковник МВД Захарченко прибыл в мордовскую колонию

Осужденный за получение взятки и воспрепятствование правосудию экс-полковник МВД РФ Дмитрий Захарченко прибыл отбывать наказание в Мордовию. Содержаться он будет в исправительной колонии №5 поселка Леплей Зубово-Полянского района.

Об этом сообщил "Интерфакс-Поволжье" со ссылкой на председателя Общественной комиссии (ОНК) Республики Мордовия Валерия Крутова. По прибытии в колонию Захарченко на первое время будет помещен в карантин.

Следует отметить, что в колонии строгого режима №5 УФСИН по РМ отбывают наказание бывшие сотрудники правоохранительных органов.

По словам главы ОНК, у правозащитников не возникало серьезных претензий к этому исправительному учреждению - колония функционирует хорошо. Осужденные здесь заняты главным образом на швейном производстве, кто-то печет хлеб, кто-то работает в библиотеке.

Напомним, что перед отправкой в колонию из следственного изолятора "Лефортово" комиссия присвоила Захарченко статус осужденного, склонного к побегу и нападению на представителей властей.

Как уже писала "РГ", высокопоставленный чиновник МВД Дмитрий Захарченко был задержан в сентябре 2016 года. При обыске у него в квартирах обнаружили около 9 миллиардов рублей в разной валюте. Ему были предъявлены обвинения в воспрепятствовании производству предварительного расследования и получении взяток в особо крупном размере.

Вину экс-полковник не признал. В июне Пресненский суд Москвы приговорил Дмитрия Захарченко к 13 годам колонии. В октябре Мосгорсуд снизил этот срок на полгода.