В Пензе устранили аварию, из-за которой машина упала в яму с кипятком

В среду утром в Пензе возобновилась подача тепла к жилым домам и образовательным учреждениям, которые оказались отрезаны из-за трагедии, случившейся накануне. В результате разрыва трубопровода произошел размыв грунта, в образовавшуюся яму с кипятком опрокинулся легковой автомобиль. Два человека погибли.

Всю ночь аварийная бригада "Т Плюс Теплосеть Пенза" ликвидировала повреждения магистрального теплопровода на улице Аустрина. Термометр показывал десять градусов мороза.

Как сообщается на официальном сайте мэрии Пензы, в среду утром ремонтные работы были завершены, подача теплоносителя постепенно возобновляется.

По факту смерти двух лиц возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности". Расследование находится на контроле председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина. Виновные в гибели людей устанавливаются.