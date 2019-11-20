В Прикамье избивший DJ Smash экс-депутат вышел на свободу

Вступило в силу постановление Нытвенского районного суда Пермского края, в соответствии с которым экс-депутат Заксобрания Пермского края Александр Телепнев, отбывающий срок в колонии-поселении за избиение артиста Андрея Ширмана (DJ Smash), получил условно-досрочное освобождение.

Как пояснили "РГ" в канцелярии суда, до УДО Александр Телепнев пробыл в колонии-поселении чуть больше девяти месяцев. После освобождения он должен встать на учет в уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства.

Напомним, что Александр Телепнев был приговорен судом к двум годам и двум месяцам колонии-поселения в 2018 году, после того, как со своим знакомым Сергеем Ванкевичем напал на Андрея Ширмана в одном из ночных клубов Перми и нанес своей жертве серьезные травмы. В октябре Свердловский районный суд Перми утвердил мировое соглашение DJ Smash с господином Телепневым, что позволило экс-депутату рассчитывать на УДО.