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20.11.2019 10:27
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Прикамье избивший DJ Smash экс-депутат вышел на свободу

Текст: Алексей Трапезников (Пермский край)
Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости

Вступило в силу постановление Нытвенского районного суда Пермского края, в соответствии с которым экс-депутат Заксобрания Пермского края Александр Телепнев, отбывающий срок в колонии-поселении за избиение артиста Андрея Ширмана (DJ Smash), получил условно-досрочное освобождение.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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Как пояснили "РГ" в канцелярии суда, до УДО Александр Телепнев пробыл в колонии-поселении чуть больше девяти месяцев. После освобождения он должен встать на учет в уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства.

Напомним, что Александр Телепнев был приговорен судом к двум годам и двум месяцам колонии-поселения в 2018 году, после того, как со своим знакомым Сергеем Ванкевичем напал на Андрея Ширмана в одном из ночных клубов Перми и нанес своей жертве серьезные травмы. В октябре Свердловский районный суд Перми утвердил мировое соглашение DJ Smash с господином Телепневым, что позволило экс-депутату рассчитывать на УДО.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Пермский край ПФО Пермский край
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