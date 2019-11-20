Необычайно теплая и даже жаркая погода побила рекорды осени. С начала ноября среднесуточная температура на полуострове была на 8-10 градусов выше средней многолетней. Что происходит с природой и организмом человека под влиянием этого феномена? Почему теплая зима может привести к гибели пчел? Как переносят осеннее тепло обитатели леса и что происходит с озимыми посевами? Во всем этом разбирался корреспондент "РГ".

На здоровье людей жаркая осень хоть и влияет неблагоприятно, но не критически, считают специалисты.

- Любые природные аномалии, отклонения от сезонной нормы не самым лучшим образом отражаются на организме человека. Но все же он адаптирован к определенным условиям, - рассказал заведующий кафедрой внутренней медицины N 1 с курсом клинической фармакологии Крымского федерального университета, доктор медицинских наук, профессор Алексей Ушаков. - Такого сильного вреда, как летняя жара за 40 градусов, температурные максимумы ноября не наносят.

Как пояснил специалист, необычайно теплая погода второй половины октября и особенно первой половины ноября запутывает природные биоритмы организма, но опасений за здоровье в целом это не вызывает.

- Для сердечно-сосудистой системы самые неблагоприятные моменты - это резкие перепады погоды - резко из жары в холод или обратно, - пояснил кардиолог. - Такие скачки сопровождаются перепадами атмосферного давления. А сейчас понижение температурного фона происходит плавно.

Что же касается температурных максимумов, то нынешней осенью рекорд за историю метеонаблюдений с 1916 года был побит только единожды - 10 ноября метеорологи зафиксировали 27,1 градуса, что сразу на три градуса превзошло рекорд 2010 года - 24,1. В то же время последние две недели среднесуточная температура на полуострове на 8-10 градусов превышает характерную для этих дней. Но, как отмечают эксперты, адаптация природных механизмов настолько универсальна, что включает в себя и эти отклоняющиеся от нормы температурные максимумы.

- Другое дело, что эти максимумы повторяются все чаще, и мы видим новые рекорды. Природа в целом эти явления переживает достаточно спокойно, - рассказал доктор биологических наук, профессор кафедры экологии и зоологии Крымского федерального университета Сергей Иванов. - Если говорить о конкретных биологических видах, то для них последствия могут быть отрицательными: это не приведет к вымиранию, но ухудшит их состояние.

Так, аномально теплая осень может быть опасной для одомашненных пчел. Если январь и февраль будут теплее нормы, пчеловодам стоит проверить запасы еды у насекомых. Их может не хватить.

- Зимой пчелы находятся в состоянии спячки. Все физиологические процессы у них замедляются, и это четко связано с температурой воздуха. Чем ниже температура зимой, тем больше замедляются физиологические процессы насекомых. Это позволяет экономить энергию, чтобы пережить зиму, - говорит профессор Иванов. - Теплые зимы пчелы могут не пережить - запаса меда в три-пять килограммов в зависимости от размера семьи им может просто не хватить. Температура воздуха выше нормы, но цветение не начинается, температура ниже весенних показателей.

Осеннее тепло может подвести и других обитателей леса. Например, в средней полосе России зайцы-беляки могут получить белую окраску еще до появления снега, что опасно для этих животных. В Крыму живет заяц-русак, он линяет, но его шубка остается серой круглый год.

- Каких-то существенных изменений в жизни обитателей леса в связи с затянувшимся теплом нет, - рассказал "РГ" начальник департамента лесного, охотничьего хозяйства Минэкологии РК Владимир Капитонов. - Обычно животные впадают в зимнюю спячку в связи с понижением температуры, а раз этого не происходит, то и спячки нет. Хотя в Крыму из таких животных обитает только барсук.

Гораздо существеннее аномальное тепло и сопровождающая его засуха отразились на деятельности человека.

- Мы не можем начать осеннюю посадку лесов. Сушь стоит такая, как в августе, - рассказал Владимир Капитонов. - Так что погода пока больше влияет на хозяйственную деятельность человека, чем на обитателей леса.

В этом году на полуострове в рамках нацпроекта "Экология" должны высадить лес на площади более чем 222 гектара. Но из-за погоды осенние посадки отодвигаются на неопределенный срок. И еще пожары. На минувшей неделе огонь уничтожил в Симферопольском районе 52 гектара леса в урочище Курлюк-Су Перевальненского лесничества. Тушить его пришлось с помощью самолетов-амфибий Бе-200.

- Площадь пожара еще будут уточнять, но по предварительным оценкам лесников (неофициальным, конечно), это около 150-200 гектаров, - говорит один из добровольцев, участвовавших в спасении леса, профессор КФУ Владимир Набоков. - Горело все, что может охватить взгляд человека, находящегося в ущелье. И хотя пожар считается низовым, выживет, скорее всего, не более 20 процентов деревьев, поскольку слой лесной подстилки в этом районе очень мощный, а это привело к очень сильному повреждению корней и коры деревьев - буков, дубов, лип, осин.

Осенняя жара и засуха отразились и на сельском хозяйстве. Посеянные в октябре озимые взошли только на 15 процентах площадей.

- 480 тысяч гектаров мы засеяли этой осенью, из них на 70 тысячах уже получили всходы. Раз в пять лет мы попадаем в такую ситуацию, - рассказал вице-премьер правительства Крыма - министр сельского хозяйства Андрей Рюмшин. - Предыдущие четыре года были для нас оптимальными: дожди проходили в свое время. В этом году, если будет мягкая зима, получим всходы в декабре-январе. Нам нужны до нового года дожди - если их не будет, тогда уже плохо.

Приток воды в водохранилища полуострова по сравнению с прошлым годом действительно сократился в четыре с половиной раза, подтверждают специалисты водного комплекса. Для сельского хозяйства влаги не хватит, но население гарантированно обеспечено водой до марта. Ситуация с водоснабжением республики не критическая, а скорее типичная для этого времени года, говорят эксперты. Даже в условиях сокращения естественного притока запасы накопленной воды в Крыму больше прошлогоднего на эту же дату на четыре миллиона кубометров. А именно 145,1 вместо 141 миллиона кубометров в эти же дни 2018-го года. Пополнить запасы в Крыму рассчитывают в зимние месяцы. Согласно многолетним наблюдениям, в течение декабря, января и февраля водохранилища полуострова аккумулируют до 75 процентов воды, которую потом расходуют до осени. .

Тем временем

Согласно прогнозам синоптиков, всю нынешнюю неделю температура воздуха в Крыму будет плавно снижаться на два-три градуса в сутки и к концу недели опустится до плюс восьми градусов Цельсия. Но дожди в ближайшие пять - семь дней метеорологи не обещают.