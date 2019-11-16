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16.11.2019 18:23
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Лесной пожар в горах Крыма потушен

Текст: Юлия Крымова (Республика Крым)
Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Республике Крым Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Республике Крым
Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Республике Крым

Пожар в урочище Курлюк-Баш в Симферопольском районе Крыма, охвативший 52 гектара леса, потушен.

- Благодаря взаимодействию всех органов управления территориальной подсистемы РСЧС по состоянию на 14:00 16 ноября лесной пожар на территории Перевальненского лесоохотничьего хозяйства ликвидирован, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по республике.

Борьбу с огнем возобновили сегодня с 8 утра. Помимо наземных сил, было привлечено авиационное звено МЧС. За четыре часа самолет-амфибия Бе-200 15 раз сбросил воду в очаг возгорания, а вертолет Ми-8 - восемь. Вместе они вылили на горящий лес более 215 кубических метров воды.

Фото: iStock
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- Наземная и воздушная группировки предотвратили распространение пожара в сторону населенных пунктов, а также не допустили увеличения его площади, - отметили в МЧС.

В результате ЧС никто не пострадал.

Сообщается, что на момент ликвидации в тушении пожара в было задействовано 103 человека и 30 единиц спецтехники.

Напомним, лесной пожар начался днем 14 ноября. В урочище Курлюк-Баш загорелась лесная подстилка на площади около трех гектаров. Тушение затрудняли сильный порывистый ветер и горный рельеф.

Из-за засухи и аномально теплого ноября в Крыму действует режим чрезвычайной пожарной опасности.

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