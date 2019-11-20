На Кубани найденная в выгребной яме девочка попала в реанимацию

Девятилетняя девочка, найденная в яме общественного туалета в хуторе Родниковском, находится в больнице в тяжелом состоянии.

Как сообщили в прокуратуре Краснодарского края, школьница госпитализирована в реанимационное отделение Детской краевой клинической больницы. У нее диагностировали ушиб головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму. На голове и теле пострадавшей обнаружили ссадины.

Сейчас прокуратура проводит проверку ЧП. Следователи уже возбудили уголовное дело по факту покушения на убийство малолетней. Как считают в СУ СКР, характер травм говорит о том, что на школьницу напали.

Как сообщала "РГ", девочка пропала вечером 18 ноября, ее искали родители, волонтеры, односельчане и сотрудники правоохранительных органов. Нашел школьницу сотрудник полиции.

Следователи также намерены проверить условия жизни девочки, и дать оценку работе органов опеки и попечительства.