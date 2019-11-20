Мишустин: РФ и страны СНГ начнут обмен налоговой информацией в 2020 году

Россия и страны СНГ в августе 2020 года планируют в тестовом режиме запустить автоматический обмен налоговой информацией. Об этом сообщил глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаил Мишустин на заседании Координационного совета руководителей налоговых служб государств - участников СНГ (КСРНС) в Москве.

Протокол об обмене информацией в электронном виде между государствами-участниками СНГ был подписан в ноябре 2018 года. В перечне сведений, которые страны будут передавать друг другу в автоматическом режиме - данные о доходах компаний и граждан, полученных в другом государстве, а также об их транспортных средствах и недвижимом имуществе, находящихся за рубежом.

Чтобы вступить в силу, протокол должен пройти ратификацию как минимум в трех странах. Этот процесс уже завершился в Казахстане и Киргизии. В России он на финальной стадии процедуры - находится на рассмотрении в Государственной Думе и будет принят до конца года, уточнил Михаил Мишустин.

В ближайшее время протокол ратифицируют и другие страны СНГ. "За основу при автоматическом обмене налоговой информацией принят русских язык. Исключение - Азербайджан, с которым мы будем обмениваться сведениями на латинице", - сказал Михаил Мишустин.

В заседании КСРНС СНГ в Москве приняли участие делегации налоговых администраций Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии, Молдовы, России, Таджикистана, а также представители Исполнительного комитета СНГ, Базовой организации государств - участников СНГ по подготовке, профессиональной переподготовке и повышению квалификации кадров в сфере налогов и налогообложения. В качестве наблюдателей присутствовали делегаты Государственной налоговой администрации Китайской Народной Республики и Государственного налогового комитета Республики Узбекистан.

Кроме того, в заседании участвовали и представители международного налогового сообщества: Евразийской экономический комиссии, Европейской организации налоговых администраций, Международного валютного фонда, Организации экономического сотрудничества и развития.

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