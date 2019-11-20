Вандалы вновь осквернили памятник маршалу Жукову в Харькове

Сотрудники полиции стоят в оцеплении вокруг памятника маршалу Георгию Жукову в Харькове в июне 2019 года. Фото: Стрингер/РИА Новости

Полиция Харькова проводит проверку по факту повреждения памятника маршалу и четырежду Герою Советского Союза Георгию Жукову. Об этом сообщается на официальном сайте национальной полиции Украины.

Отмечается, что неизвестные облили постамент красной краской. О происшествии правоохранители узнали из интернета, после чего утром в среду на место выехала следственно-оперативная группа для сбора материала и поиска свидетелей. В настоящее время идет проверка.

Это не первый подобный инцидент с памятником маршалу Жукову в Харькове. Так, летом этого года местные националисты повалили бюст военачальника и облили красной краской. Впоследствии местные власти восстановили монумент.

Кроме того, как сообщает "Интерфакс", Харьковский горсовет объявил о проведение общественного обсуждения вопроса о переименовании проспекта Петра Григоренко, где находится памятник маршалу Жукову, и присвоении ему имени советского военачальника. Обсуждение состоится в форме электронной консультации. Этим летом горсовет уже возвращал проспекту Григоренко имя маршала Жукова, однако позднее местный суд отменил это решение. В судебной инстанции заявили, что горсовет нарушил процедуру, в частности не провел общественное обсуждение вопроса о переименовании проспекта.