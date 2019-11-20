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Xiaomi выпустит новый дешевый браслет Mi Band. Что о нем известно

Текст:   Антон Благовещенский
20.11.2019,  
13:53
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

21 ноября Xiaomi проведет презентацию своих новых продуктов. Одним из них станет фитнес-браслет, по всей видимости, относящийся Mi Band.

Вероятно, новинка получит название Mi Band 3i и будет похожа на модель предыдущего поколения - Mi Band 3, но получит ряд преимуществ. На символы "3i" в названии намекает тизер, опубликованный на официальной странице Xiaomi India в Twitter.

На официальной странице runwithmi.com опубликовано изображение браслета, на котором можно увидеть, что он получит монохромный экран и вытянутый корпус, что роднит девайс с Mi Band 3.

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Можно предположить, что новинка избавится от цветного OLED-дисплея, но получит полезные функции вроде широкого спектра тренировок и более точного отслеживания активности. NDTV предполагает, что девайс будет стоить около 1500 индийских рупий, или около 1350 рублей.

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