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Рубрика: В мире

Белый дом: Показания посла США в ЕС подтвердили невиновность Трампа

Посол США в ЕС Гордон Сондленд. Фото: AP Photo/Andrew Harnik Посол США в ЕС Гордон Сондленд. Фото: AP Photo/Andrew Harnik
Посол США в ЕС Гордон Сондленд. Фото: AP Photo/Andrew Harnik

Показания посла США в ЕС Гордона Сондленда в ходе слушаний по импичменту подтверждают невиновность президента Дональда Трампа. Об этом говорится в заявлении пресс-службы Белого дома.

"Президент Дональд Трамп сказал: "Я ничего не хочу. Мне не нужна услуга за услугу. Я хочу, чтобы (президент Украины Владимир) Зеленский поступил правильно". По данным Белого дома, это было заявлено под присягой единственным человеком на этих слушаниях, который когда-либо общался непосредственно с президентом Трампом.

Фото: Efrem Lukatsky/ AP
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Отмечается также, что большая часть показаний Сондленда была связана с его предположениями, а не с твердыми фактами. Однако он подчеркнул, что Трамп никогда не говорил ему, что встреча в Вашингтоне или помощь Украине связаны с получением публичного заявления от Зеленского. По мнению Белого дома, демократы вновь потерпели неудачу, пытаясь доказать, что Трамп требовал от Украины "услугу за услугу", пишет РИА Новости.

Напомним, в конгрессе США началась вторая неделя слушаний по делу об импичменте Трампа. Демократы подозревают, что американский президент задержал военную помощь Украине и требовал в ответ на размораживание провести расследование против своего политического оппонента Джо Байдена.

На днях Трамп допустил возможность своего выступления перед законодателями в рамках расследования дела об импичменте. "Хотя я не сделал ничего неправильного, и мне не нравится узаконивать этот обман, мне нравится идея, и я серьезно рассмотрю ее", - написал американский лидер в Twitter.

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