Финдиректор Huawei подала апелляцию против экстрадиции

Юристы финансового директора китайской телекоммуникационной корпорации Huawei Мэн Ваньчжоу, которую обвиняют в США в мошенничестве, подали апелляцию, призвав правительство Канады прекратить попытки ее экстрадировать.

По данным представителя Huawei Canada, апелляция была подана 13 ноября, сообщает телеканал CTV News. В ней говорится о том, что попытки экстрадировать Мэн Ваньчжоу не могут соответствовать стандартам двойной уголовной ответственности, установленным канадским законом об экстрадиции.

Двойная уголовная ответственность - главный принцип канадских законов об экстрадиции. Это значит, что правонарушение обвиняемого должно признаваться преступлением в обеих странах, пишет РИА Новости.

Напомним, Мэн Ваньчжоу была арестована канадскими властями в Ванкувере первого декабря 2018 года по просьбе Вашингтона. Ее обвинили в нарушении американских торговых санкций против Ирана. Позже финдиректор была выпущена под залог с обязательством носить GPS-браслет. В США Huawei, ее дочерним структурам, а также ее финдиректору обвинения были предъявлены в общей сложности по 23 пунктам, включая промышленный шпионаж.