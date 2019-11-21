Путин назвал бесперспективными технологии добычи сланцевой нефти

Президент РФ Владимир Путин назвал варварскими сегодняшние технологии добычи сланцевой нефти. По словам главы государства Россия не намерена их использовать, так как они наносят вред экологии. Путин отметил, что в некоторых районах, где добывается сланцевая нефть, у жителей из крана идет черная вода.

Российский лидер предложил подождать, пока американцы разработают новые технологии по добыче сланцевой нефти, истратив на это деньги, передает РИА Новости. "А потом у них цап-царап - посмотрим, мы вообще заинтересованы в этом сегодня или нет - и за дешево купим", - пошутил Путин. Он добавил, что в России есть возможность добычи нефти и на шельфе, и на территориях на земле, поэтому в данных технологиях нет необходимости.

Ранее сообщалось о том, что американские компании увеличат добычу сланцевой нефти.

В последние годы в США и Канаде, а также в Европе все больше растет добыча сланцевой нефти посредством фрекинга. Этот метод заключается в создании трещины в пласте для обеспечения притока добываемого сырья к забою скважины. С его помощью можно увеличить добычу из старых скважин или даже оживить уже законсервированные.