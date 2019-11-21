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21.11.2019 10:52
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В ПСО "Казань" прошла проверка по делу о космодроме Восточный

Текст: Олег Корякин

В столице Татарстана в офисе ПСО "Казань" представители силовых структур проводят проверку в рамках расследования уголовных дел о хищениях на космодроме Восточный при строительстве его первой очереди.

Эту информацию "РГ" подтвердила пресс-секретарь компании Светлана Брайловская.

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Напомним, ПСО "Казань" одно из крупнейших строительных предприятий Татарстана. В 2018 году им был заключен контракт с Роскосмосом на строительство второй очереди Восточного.

Затем компании пришлось взять паузу из-за финансовых трудностей. Но позже она вернулась к работе.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Татарстан Казань Космодром Восточный
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