В ПСО "Казань" прошла проверка по делу о космодроме Восточный

В столице Татарстана в офисе ПСО "Казань" представители силовых структур проводят проверку в рамках расследования уголовных дел о хищениях на космодроме Восточный при строительстве его первой очереди.

Эту информацию "РГ" подтвердила пресс-секретарь компании Светлана Брайловская.

Напомним, ПСО "Казань" одно из крупнейших строительных предприятий Татарстана. В 2018 году им был заключен контракт с Роскосмосом на строительство второй очереди Восточного.

Затем компании пришлось взять паузу из-за финансовых трудностей. Но позже она вернулась к работе.