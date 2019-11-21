В Госдуме назвали ахинеей заявления о снятых с кораблей ВМСУ плафонах

Подхваченные президентом Украины Владимиром Зеленским "жалкие и дилетантские" заявления официального Киева о том, что Россия якобы сняла с украинских кораблей оборудование, включая плафоны, являют собой ахинею. Такое мнение в комментарии РИА Новости высказал депутат ГД Руслан Бальбек.

- Президент Украины, видимо, по незнанию включился в грязную игру по очернению России при возвращении украинских кораблей, - предположил парламентарий. - То, что эти жалкие обвинения сделал дилетант, - не вызывает сомнений. Но неужели у Зеленского не нашлось хоть одного советника, который бы хоть чуть-чуть разбирался в вопросах флота?

По словам Бальбека, касающуюся якобы украденного электрооборудования, освещения и сантехники "ахинею" мог озвучить "человек, далекий от флота, как Земля от Луны".

- Видимо, он не знает, что на каждый корабль идет с завода "фирменное" оборудование, и невозможно плафон от украинского артиллерийского катера куда-то приспособить на ракетный фрегат типа "Адмирал Эссен" - там другие стандарты и размеры.

При этом депутат выразил уверенность в качестве аналогичного оборудования, установленного на кораблях Военно-морского флота РФ.

Dсе шаги по налаживанию отношений с Украиной, отметил Бальбек приводят к ярости антироссийски настроенных элементов. "На сегодняшний день официальный Киев либо находится в заблуждении, либо фактически в плену у тех, кто требует еще большего конфликта с Россией и ни в коем случае не собирается трезво оценить ситуацию в стране", - цитирует его слова RT.

В понедельник, 18 ноября, Москва передала украинской стороне три корабля ВМС Украины, которые были задержаны в районе Керченского пролива за нарушение границы в ноябре 2018 года​​​. Командующий ВМСУ, адмирал Игорь Воронченко раскритиковал состояние судов, пожаловавшись на то, что "россияне их угробили" и с них снято оборудование, вплоть до плафонов и розеток.