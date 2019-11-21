США пригрозили задержать запуск "Северного потока-2"

Американский сенатор-республиканец Тед Круз утверждает, что санкции против компаний, участвующих в строительстве газопровода "Северный поток-2", якобы могут существенно задержать его запуск. По его словам, в лучшем случае даже удастся и вовсе остановить его строительство.

Сенатор назвал два варианта противодействия "Северному потоку - 2". По его мнению, первый предполагает принятие американским конгрессом законопроекта о санкциях против компаний, участвующих в прокладке газопровода. Второй подразумевает использование Белым домом полномочий в рамках закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций". Круз уверен, что это помогло бы задержать прокладку трубопровода более чем на год, передает ТАСС.

Министр энергетики США Рик Перри заявлял, что окончание строительства и запуск газопровода "Северный поток-2" усилит влияние России на политику европейских стран, поставит их в зависимость от поставок природного газа из РФ. По его словам, избежать этого можно, только наладив экспорт сжиженного природного газа из США.

Ранее США и Греция обсуждали развитие проекта газопровода EastMed как альтернативу строящемуся "Северному потоку-2". EastMed вполне может быть возведен, но конкурировать с российскими поставками газа в Европу не будет, считают аналитики.