США сообщили о начале поставок СПГ на Украину

Американский танкер со сжиженным природным газом (СПГ) держит курс на Украину. Накануне судно прибыло в польский СПГ-терминал Свиноуйсьце в Балтийском море.

Информацию об этом распространило посольство США в Киеве. В заявлении отмечается, что это еще один шаг в предоставлении помощи Украине в достижении энергетической независимости, пишет РИА Новости. Межправительственное соглашение о сотрудничестве в области поставок природного газа Соединенные Штаты, Польша и Украина подписали в конце августа с целью укрепления региональной безопасности поставок СПГ.

Ранее депутат бундестага Александер Ной заявил, что Европа не нуждается в американском СПГ. Он также призвал ввести ответные санкции в том случае, если Вашингтон реализует обещанный пакет мер против компаний-участников проекта "Северный поток - 2". Газопровод стоимостью 9,5 миллиарда евро предполагает прокладку двух ниток от побережья России через Балтийское море до Германии. Проект согласован со всеми странами, через которые пройдет труба. Против выступают Украина, США и Польша.