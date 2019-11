Во что Kia превратила кроссовер Seltos

На выставку в Лос-Анджелесе компания Kia привезла два концепта на базе нового кроссовера Seltos. Это Kia Seltos X-Line Trail Attack Concept и Kia Seltos X-Line Urban Concept, которые демонстрируют возможности базовой модели адаптироваться под запросы разных категорий покупателей.

Модель Kia Seltos X-Line Trail Attack создана для периодических вылазок на новые территории. Для таких экспедиций кроссовер оснастили восемью мощными фарами Hella, системой полного привода с электронным управлением, увеличили ему клиренс до 23,5 см (на 5 см больше, чем у базовой модели), добавили лебедку и дополнительный багажник.

Преодолевать бездорожье такой автомобиль может еще и благодаря центральному дифференциалу с блокировкой, который распределяет крутящий момент поровну между осями, а также благодаря внедорожным шинам с развитым протектором, установленным на 17-дюймовые диски.

Фото: Пресс-служба Kia.

Kia Seltos X-Line Urban Concept больше "заточен" для езды по плохим дорогам в условиях города. Для этого у него есть увеличенный на 5 см дорожный просвет, 17-дюймовые легкосплавные диски, система полного привода с электронным управлением и с распределением крутящего момента в зависимости от дорожных условий. Этот автомобиль отличает также оригинальный серый оттенок кузова, дополнительный воздухозаборник на капоте измененной формы, багажник на крыше и все те же "хелловские" фары.

Под капотом у кроссоверов установлен двигатель от серийного Kia Seltos. Это 4-цилиндровый 1,6-литровый турбонаддувный мотор отдачей 175 л. с. В паре с ним работает 7-скоростная роботизированная АКПП с двойным сцеплением.

Представленные в Лос-Анджелесе концепт-кары разработаны в американском дизайн-бюро марки при участии ателье Zero to 60 Designs of Corona. Кроссоверы не станут серийными моделями, хотя в своем сообщении Kia приводит примеры "свежих" моделей Kia Stinger и Telluride, которые унаследовали многие черты у своих концептуальных прототипов.

Кстати, серийный Kia Seltos появится в России во второй половине 2020 года.