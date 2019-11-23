Названы причины коммунальных аварий в регионах на этой неделе

На этой неделе в стране произошло сразу несколько серьезных коммунальных аварий. В некоторых регионах дело дошло до введения режима ЧС. Собкоры "Российской газеты" проверили ситуацию в этих и других регионах, сосредоточившись на причинах случившегося.

Гидроудар выдержали - мороз нет

В городе Кунгуре Пермского края произошел порыв теплотрассы. Без отопления остались жилые дома на четырех улицах. Это 150 квартир, две школы и администрация города.

Все теплотрассы в Прикамье прошли проверку осенью, перед началом отопительного сезона путем "гидроудара", то есть запуска воды под высоким давлением. Там, где возникали проблемы, незамедлительно проводились ремонтные работы. Но поскольку трубы старые, они, выдержав проверочный "гидроудар", могут треснуть во время эксплуатации, как и произошло в Кунгуре.

Причина

Изношенность трубопроводов. Много лет ими никто не занимался, только последние 5-6 лет начали вкладывать деньги, делать ремонт, заменять негодные участки.

Детский сад остался без тепла

Почти сутки провели без отопления более трех тысяч жителей (в том числе более 600 детей) города Корсакова Сахалинской области. По данным пресс-службы главного управления МЧС России по региону, из-за порыва на теплотрассе одной из городских котельных было прервано теплоснабжение 22 домов и детского сада.

Причина

Как пояснили в администрации Корсаковского городского округа, причина аварии, скорее всего, в естественном износе труб на данном участке. При проверке системы накануне отопительного сезона этот дефект выявить не удалось.

В квартирах - не более 14 градусов

В Новосибирске после усиления морозов до минус 27 градусов произошла крупная авария в Северо-Чемском жилмассиве Кировского района Новосибирска. В зоне ЧП оказались 43 многоквартирных дома, в которых проживает почти девять тысяч человек, из них около трех тысяч - дети. Также без отопления остались семь детских учреждений, поликлиника № 13, девять административных зданий.

В управлении по внешним коммуникациям Новосибирского филиала СГК сообщили, что специалисты обнаружили дефект на теплотрассе в районе дома № 4 по улице Комсомольская. В течение суток на этом же участке был выявлен еще порыв. Жители оставались без тепла более суток. По словам очевидцев, температура воздуха в квартирах моментально опустилась до 10-14 градусов.

С начала отопительного сезона в Новосибирске также зафиксировано несколько нештатных ситуаций на тепловых сетях. Все они оперативно устранены, отметил заместитель технического директора по Новосибирскому филиалу Сибирской генерирующей компании (СГК) - главный инженер Юрий Кротов.

Причина

Как показал мониторинг, ситуация требует серьезного вмешательства: больше 60 процентов труб превысили срок эксплуатации в 30 лет. Сразу переломить ситуацию при отсутствии существенных федеральных и региональных инвестиций вряд ли возможно, говорят в компании. В ремонты теплосетей в Новосибирске к нынешнему отопительному сезону уже вложено более 720 миллионов рублей. Это примерно в полтора раза больше, чем год назад.

Однако эти ремонты затрагивают лишь 0,6 процента магистральных и 0,87 процента муниципальных квартальных сетей города. Между тем, как отмечают эксперты, ежегодно для поддержания системы в оптимальном состоянии необходимо капитально ремонтировать не менее 4 процентов сетей.

Неизвестно, где рванет еще

Жуткая авария в Пензе, когда люди в машине провалились в яму с кипятком, по горькой иронии совпала с вручением региону премии за самые качественные дороги.

Дороги, и правда, стали лучше. Вот только под ними в земле проходят трубы - теплоснабжения, воды и канализации, которые принадлежат частным фирмам. Недоремонт всего этого хозяйства - одна из причин аварий. Трубы в Пензе укладывали в середине прошлого века, поэтому они исчерпали запас прочности.

Существует и другая проблема - несоблюдение технологических условий при проведении ремонта. Зачастую делать его приходится наспех, в морозы, новый участок трубы приваривают к старому, от которого почти ничего не осталось. Он рвется в новом месте.

Причина

После сноса ветхих домов на их месте появляются новостройки. Но инфраструктуру никто не меняет, новые дома подключают к старым магистральным трубам, нагрузка на которые увеличивается. Поэтому не понятно, где может рвануть в следующий раз. Специалисты сходятся во мнении, что необходима масштабная программа по замене ветхих коммуникаций, возможно, на условиях софинансирования, подобно той, которая действует по расселению аварийного жилья.

Десять часов на морозе

В Еврейской автономной области, где в начале ноября уже установились минусовые температуры, с разницей в два дня произошли аварийные отключения тепла в поселке Теплоозерск и городе Биробиджане. Людям пришлось пережить холодную ночь - на десять часов прекратила работу местная котельная, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Тревожная ситуация складывается еще в двух населенных пунктах - поселке Смидович и селе Песчаное, где к моменту наступления холодов не были утеплены проходящие над землей трубы теплотрассы. Порывов пока не произошло, но с начала отопительного сезона коммунальники буквально обогревают улицу.

Причина

В первом случае, энергокомпания провела испытания системы без согласования с техническим персоналом. Из-за перепада напряжения произошла остановка рабочего котла в котельной. А на резервных котлах в это время проводили ремонт.

Кто согреет дачников?

"Сегодня примерно 15-20 процентов электросетей в стране - фактически бесхозные. Особенно проблема актуальна в сельской местности, где затраты на их содержание такие же высокие как в городе, а выгоды мало", - сообщила "РГ" глава межрегиональной общественной организации "Южный сад" Татьяна Поливанова.

Она предлагает провести полную инвентаризацию электросетей. И найти им хозяев. "В тяжелом положении оказались дачные поселки по всей стране, а также, например, небольшие поселки и целые городки, которые строились в советские годы для жилья сотрудников крупных промышленных предприятий, - продолжает Поливанова. - Энергосбытовые компании не спешат брать их на баланс, поэтому такие сети постепенно ветшают и работают только до первой серьезной аварии. В итоге страдают люди, а местные власти вынуждены каждый раз "разруливать ситуацию" в ручном режиме. Причем с каждым годом проблема усугубляется и становится уже серьезной социальной угрозой".

Причина

В прошлом году "Южный сад" начали в Ростовской области пилотный проект по инвентаризации сетей в садовых товариществах. Но дело идет трудно, сожалеет Татьяна Поливанова: "Где-то нам удается убедить бизнес взять сети себе на баланс, но обычно их пытаются "спихнуть" на муниципалитеты. А у муниципалов нет ни средств, ни специалистов, чтобы навести в них порядок".

Концессия не согрела

В Костроме коммунальные аварии случаются фактически ежедневно. По данным экспертов, на сегодняшний день подземные тепловые коммуникации Костромы изношены на 80 процентов. Многие трубы не менялись по 40 лет и за это время успели превратиться в труху.

Из-за постоянных недоремонтов труб количество аварий на сетях увеличилось настолько, что в мэрии Костромы поняли: своими силами с необходимым объемом работ городу не справиться. К реконструкции сетевого хозяйства привлекли инвестора, который вложит деньги в восстановление тепловых сетей, а затем начнет зарабатывать на их обслуживании. И с 1 августа трубы отопления и горячего водоснабжения перешли в ведение концессионера.

По планам властей, после резкого похолодания отопительный сезон в Костроме должен был начаться не позднее 27 сентября. По концессионному соглашению, заключенному мэрией, концессионер взял на себя обязательства привести в порядок более 3,6 километра тепловых сетей. Однако к началу отопительного сезона выяснилось, что отремонтированы только 520 метров (!). Но и сегодня организация работ вызывают серьезную озабоченность в администрации города.

Причина

По мнению властей города, для выполнения значительных объемов концессионер привлеки слишком мало рабочих рук. После претензий мэрии компания согласились увеличить число бригад. Ремонт аварийных сетей, судя по всему, будет продолжаться и зимой.