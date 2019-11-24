"Убийца" Solaris и Rio? Тестируем Lada Vesta с вариатором

В последние годы в больших городах активно развивается каршеринг. Так что сейчас доехать до Шереметьево утром за 400 рублей - это уже совсем не фантастика, а вполне себе обычное явление.

Парк каршеринговых компаний наводнили "бюджетники", но вот незадача - Lada Vesta - одну из самых популярных моделей нашего рынка, нигде не сыскать (как, впрочем, и в такси). Главная причина этого кроется вовсе не в боязни бренда Lada как такового (та же Vesta куда вместительнее корейских конкурентов), а в отсутствие у флагмана марки нормального автомата.

АМТ не нравился всем, кто на нем ездил. Машина дергалась в пробках, паузы между переключениями передач были слишком велики. Недавнее обновление робота чуть улучшило ситуацию (например, появился специальный "ползучий" режим для более плавного движения в пробках), но, конечно полностью решить проблему не получилось. Это подтверждает и статистика - в 2019 году на долю такой Vesta пришлось всего лишь 9% от общего количества проданных экземпляров модели.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.

Надо отдать должное АвтоВАЗу - компания прислушивается к советам и желаниям своих покупателей. А потому все критические замечания, которые касались АМТ, не могли остаться без ответа - до конца ноября начнутся продажи Vesta с вариатором (хотя в самой Lada его называет автоматом). А сам же АМТ больше не будут ставить на Vesta - он останется только на Granta и Xray.

Решение сделать ставку именно на Jatco JF015E и двигатель Nissan 1.6 литра (113 л.с.) кажется абсолютно логичным. Вариатор доказал свою надежность на Renault Logan, Sandero Stepway, Nissan Juke, Renault Kaptur и Nissan Qashqai. Но это не значит, что Vesta с новой трансмиссией не проходила проверки.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа

Как рассказали нам вазовцы, 39 машин с новой связкой проехали в общей сложности 1 млн км, они были и в Тамани, и в Сургуте - в разных климатических условиях. Кстати, есть огромный плюс в эксплуатации автомобиля. Рабочую жидкость в вариаторе менять не придется: она рассчитана на весь срок службы (на восемь лет или 120 000 км).

Но прежде чем перейти к ездовым впечатлениям от Vesta, осмотрим автомобиль снаружи и заглянем внутрь - изменения не кардинальные, но они есть. Флагман АвтоВАЗа обзавелся двумя новыми цветами - это ярко-синий "Дайвинг" и черный "Маэстро". Зеркала теперь иной аэродинамической формы, их можно сложить с пульта на ключе зажигания или с кнопки на двери водителя. И, кстати, на высокой скорости они уже не дрожат.

У противотуманных фар есть функция освещения поворота. Появились бескаркасные стеклоочистители, антенна в форме акульего плавника, новые оригинальные двухцветные литые диски.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.

Внутри обивка потолка стала черного цвета (в топовой версии Exclusive), сиденья самой дорогой комплектации теперь сочетают ткань и высококачественную износостойкую экококожу, вслед за Xray Cross появился подогрев рулевого колеса, подстаканники стали более глубокими, а одноуровневый подогрев передних сидений заменили на трехуровневый. Все эти приятные мелочи призваны сделать жизнь обладателей Vesta чуточку комфортнее.

Почти все компоненты импортного движка локализованы - поршни, коленвалы и прочее делают в России. У мотора HR16 алюминиевый блок цилиндров, механизм изменения фаз на впуске, цепной привод ГРМ. Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.

Ну а как же едет Lada с новым двигателем и коробкой? По сравнению с роботом - небо и земля. Отпускаешь тормоз и Vesta плавно трогается с места, передвигаться в городе и толкаться в пробках - одно удовольствие. Jatco JF015E без подтормаживаний выполняет свою работу, сначала даже и не ощущаешь, что ты за рулем флагмана Lada - настолько большая разница с АМТ.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.

А вот на трассе не все так радужно. Нужно понять сразу и навсегда - быстрого старта с места вы не добьетесь. Даже если резко утопить педаль в пол - коробка под монотонный вой двигателя все равно будет плавно перебирать передачи.

Само ускорение происходит при оборотах от 4500 до 5000 об/мин. Дальше раскручивать двигатель не имеет смысл - судя по всему, это связано с калибровками. С другой стороны, понять АвтоВАЗ можно, производитель таким образом решил увеличить ресурс двигателя. Что касается обгонов, то их приходится планировать сильно заранее - с этим ничего не поделаешь.

По паспорту седан (а именно с него мы и начали свое знакомство с новинкой) разгоняется до "сотни" за 11,3 секунды. Но по факту такой результат вы не получите.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.

Универсал SW Cross оказался и того медленнее - заявленные производителем 12,2 секунды также недостижимы. В реальности "сарай" не выезжает даже из 14 секунд. И это притом, что мы ехали в машине вдвоем и без забитого багажника. Так что если хотите активной езды - вам нужна Lada Vesta Sport на механике. Пока она по-прежнему остается самой быстрой из Vesta.

Почему по части динамики SW Cross и обычный седан так отличаются? Все дело в том, что универсал на 50 кг тяжелее. Вроде разница не такая уж и большая, но для этого мотора она оказалась существенной.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.

Автовазовцы особенно гордятся тем, что их новая Vesta отличается экономичностью. И мы этим утверждениям готовы верить.

Сначала бортовой компьютер нашей тестовой машины показывал расход на уровне 8,9 л. на "сотню", что в принципе неплохо. А потом, когда скорость снизилась до 60 км/ч, мы стали ехать в спокойном темпе, аппетит упал до 7,9 литров.

Кстати, с появлением вариатора и нового двигателя дорожный просвет у седана и универсала SW Cross остался неизменным - 178 мм и 203 мм соответственно. Правда, стоит оговориться, что речь идет о расстоянии от земли до поддона картера двигателя.

Задние дисковые тормоза получили все Lada Vesta с вариатором. Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.

Во всем остальном - это Vesta, которую мы знаем. У нее просторный салон, неплохая управляемость, щедрое оснащение за свои деньги и отличная подвеска, которая не боится российских дорог. Организаторы специально добавили в наш маршрут участок, где мы могли в очередной раз убедиться, что на этом автомобиле можно спокойно "дубасить" по асфальту, качество которого оставляет желать лучшего. Нужно очень постараться, чтобы "пробить" такую подвеску.

Но мы подходим к самому важному - может ли конкурировать такая Vesta с "корейцами" и "немцами"? Доплата за вариатор составляет 50 тысяч рублей, а цены на "автоматическую" версию модели стартуют с отметки 736 900 рублей. Универсал SW Cross, у которого на нашем рынке просто нет конкурентов, обойдется минимум в 866 900 рублей. А за внедорожный "сарай" и самую богатую комплектацию Exclusive с большим списком оборудования надо заплатить 962 000 рублей.

Hyundai Solaris с автоматом и 100-сильным мотором 1,4 литра предлагают за 854 000 рублей. Kia Rio с таким же двигателем обойдется в 774 900 рублей. Volkswagen Polo (1,6 AT, 110 л.с.) стоит 871 900 рублей, Skoda Rapid и того дороже - 907 000 рублей.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.

Да, по оснащению все эти "иномарки" богаче российской модели, но АвтоВАЗ это не смущает. Если покупаешь Lada, то получаешь вариатор уже в младшей комплектации, не переплачивая за дополнительные опции. Это, конечно, плюс. Да и базовую версию Vesta откровенно пустой не назовешь. Например, у вас сразу есть кондиционер, обогрев передних сидений, боковых зеркал, задние дисковые тормоза.

По факту Vesta дешевле всех основных своих соперников, а это значит, что у Lada появилась прекрасная возможность отобрать покупателей у "немцев" и "корейцев", позиция которых особенно сильна в городах-миллионниках, где на машинах с механикой ездить совсем уж некомфортно. Сами автовазовцы будут довольны, если доля автомобилей с вариатором в общих продажах Vesta составит 30%, есть ощущение, что этот результат вполне достижим.