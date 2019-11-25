При пожаре на шахте в Коми пострадал горноспасатель

Во время пожара на шахте "Яреганефть" в Коми пострадал горноспасатель. Об этом корреспонденту "РГ" сообщила сотрудник пресс-службы МЧС Республики Коми Ольга Лоншакова.

- К счастью, серьезных травм он не получил, - отметила она. - Его осмотрели и оказали медицинскую помощь амбулаторно, госпитализация не потребовалась.

Распространение пожара на шахте удалось остановить, сейчас его площадь составляет около 2000 квадратных метров. Борьба с огнем продолжается. Судьба двух горняков, пропавших без вести во время пожара, остается неизвестной.

Напомним, задымление в уклонном блоке №1 "Северный" нефтешахты № 1 "Яреганефть" было зафиксировано 24 ноября в 20.35. ЧП произошло в ходе буровых работ, во время которых в шахте находились 45 рабочих. Из них 42 человека были выведены на поверхность, одного спасли и госпитализировали. По факту пожара возбуждено уголовное дело. Работа шахты приостановлена. Причины пожара и повреждения, нанесенные огнем подземному оборудованию, предстоит оценить специалистам Ростехнадзора после того, как огонь будет полностью потушен.

В МЧС Республики Коми действует оперативный штаб, который координирует деятельность по ликвидации последствий пожара.