В Сочи пройдут соревнования по самбо в честь 20-летия Союзного государства

Арена четырехэтажного "Ледяного куба" на побережье Черного моря станет в первой декаде декабря местом проведения Кубка Союзного государства по самбо, посвященного 20-летию подписания договора о создании Союзного государства Беларуси и России.

На вопрос, почему именно этот вид спортивного единоборства был выбран для сочинского турнира, организаторы пояснили, что самбо - борьба, которая "собрала в себе самые эффективные приемы и техники национальных единоборств народов СССР, а также других стран".

Более того, "самбо получило признание Международного олимпийского комитета в 2018 году. На первом этапе - временное, в дальнейшем этот вид борьбы должен войти в постоянную программу, что может произойти уже в 2024 году на Олимпиаде в Париже", - добавили в Посткоме, уточнив, что старт состязаниям будет дан 7 декабря в Сочи, а его организатором выступает Ассоциация спортсменов "Мы родом из самбо".

Участники соревнований - 16 лучших самбистов в абсолютной весовой категории, чемпионы мира и Европы из России, Беларуси, Грузии, Румынии, Франции, Сербии, Латвии, Молдовы, Монголии, Казахстана и других стран. Во время турнира - по традиции - легендарные самбисты проведут мастер-классы, встречи с юными спортсменами, фото- и автограф-сессии.

Следует добавить, что это уже второй турнир, организованный Ассоциацией "Мы родом из самбо" при поддержке Международной и Всероссийской федераций самбо, администрациями Краснодарского края и города Сочи.