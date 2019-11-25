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25.11.2019 12:15
Рубрика: В мире

Турецкие военные начали тестировать радары С-400

Текст: Владимир Шилов

Вооруженные силы Турции приступили к тестированию радарных установок российских зенитных ракетных систем С-400. Об этом сообщила газета Milliyet со ссылкой на собственные источники.

Фото: AP Photo/Virginia Mayo
Российские С-400 будут работать в Турции в автономном режиме

По информации издания, испытания пройдут 25 и 26 ноября в воздушном пространстве Анкары. Специалистам предстоит проверить функционирование связи между системами ПВО и самолетами. В этих целях будут задействованы несколько воздушных судов, включая истребители F-16.

Как отмечает газета, предстоящий ввод С-400 в эксплуатацию максимально обострит кризис в отношениях между Турцией и США. Ранее Вашингтон потребовал от турецких властей отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, угрожая отменить продажу Турции новейших истребителей F-35. В ответ Анкара начала переговоры с Москвой о покупке истребителей Су-57.

В мире Ближний Восток Турция
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