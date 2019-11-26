"Автобус предсказаний" начал курсировать в Гомеле

Манит транспортная новинка, признаются первые пассажиры, прежде всего, наличием изысканного вкуса. Автобус и снаружи, и внутри оформлен в национальном стиле. В салоне - на поручнях, сиденьях - размещены элементы белорусского орнамента с их расшифровкой. Любовь, дети, семья, богатство, развитие, сила, красота - всего 19 орнаментов -"предсказаний". По задумке автора проекта - студентки четвертого курса местного технического университета Маргариты Кравченко, пассажиры, прикоснувшись к тому или иному элементу, смогут узнать, что их ждет в ближайшее время.

"Поездка в таком автобусе обязательно поднимет настроение жителям и гостям города. При разработке проекта была проведена параллель с гороскопом. Многие люди читают его каждое утро и даже программируют себя на какие-то действия. Увидев, например, под рукой знак "каханне" - любовь, человек настроит себя на позитив и сможет впустить это светлое чувство в свое сердце", - убеждена тонкий психолог человеческих душ.

Автор проекта сообщила, что в будущем планируется внести автобус в поисковую систему, чтобы горожане могли проследить, на каком маршруте в тот или иной день можно получить "предсказания".

Кстати, проект "Автобус предсказаний" Маргариты Кравченко по итогам прошлого года вошел в число лучших от Гомельской области на республиканском молодежном конкурсе "100 идей для Беларуси". А, по словам проректора ГГТУ Виктора Кириенко, студенты вуза предлагают различные идеи, и отрадно, что часть этих замыслов демонстрирует преемственность поколений, объединяет прошлое, настоящее и будущее.

В городе полагают, что есть своя символика и в том, что курсировать тематический автобус начал в дни торжеств, посвященных 76-ой годовщине освобождения Гомеля от немецко-фашистских захватчиков.