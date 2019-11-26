СМИ: Блумберг потратит миллионы на подкуп избирателей в США

Бывший мэр Нью-Йорка, а сейчас один из претендентов на пост президента США, Майкл Блумберг тратит миллионы долларов, желая добиться поддержки избирателей.

По сути, речь идет о подкупе, заявила Элизабет Уоррен, также участвующая в предвыборной гонке и представляющая интересы Демократической партии.

"Ему не нужны люди, ему нужны только мешки денег, - подчеркнула 70-летняя Уоррен. - Если победит Блумберг, то тогда вопрос будет стоять так: кого из миллиардеров мы можем вытерпеть".

По данным Forbes, денег у Блумберга много - более 54 миллиардов долларов. Политик собирается потратить 37 миллионов долларов на политические рекламные ролики на телевидении, сообщает Reuters.