Новый подозреваемый задержан по делу о гибели мигрантов в Британии

В Британии взят под стражу очередной подозреваемый в причастности к гибели 39 вьетнамских мигрантов в графстве Эссекс. Он стал четвертым задержанным по данному делу.

Как информирует Press Association, 36-летний мужчина был задержан в портовом городе Перфлит, куда на пароме из Бельгии был доставлен прицеп с нелегалами. Его подозревают во вступлении в сговор с целью торговли людьми, а также пособничестве нелегальной миграции. В настоящее время злоумышленник пребывает под стражей для проведения допроса.

Напомним, по меньшей мере 39 тел были найдены полицией в прицепе грузовика в индустриальном парке Уотерглейд в графстве Эссекс. Среди них были 38 взрослых и один ребенок. В качестве предварительной причины их смерти специалисты называют переохлаждение. Температура внутри фуры-рефрижератора, в которой были найдены тела, находилась на отметке минус 25 градусов по Цельсию.

Погибших первоначально считали гражданами Китая, однако потом выяснилось, что они были выходцами из Вьетнама.

Водитель грузовика 25-летний житель Северной Ирландии Морис Робинсон признал себя виновным в пособничестве нелегальной миграции и приобретении заведомо краденого имущества, но отверг обвинения в непредумышленном убийстве 39 человек.