В Петербурге прошла экскурсия к месту убийства аспирантки СПбГУ

Новости

Мосгорсуд освободил замруководителя Росалкогольрегулирования 18:21
В Ярославле задержана экс-директор департамента госжилнадзора 18:17
ФАС предложила создать орган по регулированию табачного рынка 18:14
В МАК назвали причину крушения Boeing в Ростове-на-Дону в 2016 году 18:08
Сбербанк назвал регионы с быстрорастущими ценами на ЖКУ 17:52
Зеленский назвал приоритетом газовый контракт с Россией 17:45
Косачев отреагировал на слова Джонсона о невмешательстве России в Brexit 17:45
Особенности опытного автомата Калашникова 1950 года показали на видео 17:41
В Швейцарии найден идеально сохранившийся клад времен Нерона 17:28
В Канаде раскопали гигантский асимметричный череп стиракозавра 17:26
Колокольцев осмотрел здание республиканского МВД в Сыктывкаре 17:24
Путин указал "Газпрому" направить Киеву предложение по новому контракту 17:21
Вышел русский трейлер нового мультфильма Pixar "Вперед" 17:19
В Мюнхене судят серийного убийцу пенсионеров 17:16
В Крыму министров выберут без теледебатов 17:10
Toyota выпустила дорожный бизнес-джет 17:01
В Минске рассказали о проблемах с экспортом цемента и стекла 17:00
Подведены итоги детского конкурса "Расскажи миру о своей России" 16:54
Названы российские города-лидеры по качеству жизни 16:53
Брест передаст эстафету культурной столицы СНГ казахстанскому Шымкенту 16:28
В Ингушетии по делу об убийстве главы ЦПЭ задержали двух человек 16:05
Видео: В Коми в вентиляции жилого дома поселился упитанный енот 16:04
В МЧС объяснили, по какому льду опасно ходить и кататься 16:01
Бензин АИ‑100. В какие моторы его лучше не заливать 16:01
Подвалы многоквартиных домов будут проветривать в течение всего года 16:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Климатологи составили прогноз погоды на зиму
Климатологи составили прогноз погоды на зиму
В "РГ" пройдет премьерный показ фильма "Один за всю дивизию"
В "РГ" пройдет премьерный показ фильма "Один за всю дивизию"
В "РГ" расскажут о причинах и последствиях погодных катаклизмов
В "РГ" расскажут о причинах и последствиях погодных катаклизмов
26.11.2019 15:45
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Петербурге прошла экскурсия к месту убийства аспирантки СПбГУ

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В Петербурге местные краеведы Дмитрий Витушкин и Михаил Уваров провели экскурсию возле дома №82 по набережной Мойки, где две недели назад была убита и расчленена 24-летняя аспирантка Анастасия Ещенко. В мероприятии участвовали порядка десяти человек, каждый из посетителей заплатил за экскурсию 700 рублей.

Фото: Объединенная пресс-служба судов Петербурга
Адвокат историка Соколова заявил о его возможном переводе в Москву

Согласно описанию мероприятия в социальных сетях, продолжительность экскурсии составила два часа. Участники прошли 2,5 километра. Витушкин и Уваров показали им парадную, в которую Достоевский поселил Родиона Раскольников, рассказали посетителям и об убийстве Григория Распутина, о гибели Сергея Есенина.

Последний пункт экскурсии значился так: "Из какого дома доцент Соколов выносил останки любовницы".

Стоит отметить, что пользователи социальных сетей сразу стали указывать Витушкину и Уврову на неэтичность проведения такой экскурсии. Краеведы парировали, что таким образом они собирались поднять тему домашнего насилия.

"РГ" обратилась к одному из создателей экскурсии Михаилу Уварову и спросила, почему именно дом, где убили аспирантку Анастасию Ещенко, стал очередным пунктом экскурсии, ведь, если быть честными, в центре Петербурга случается много преступлений, в том числе и особо-тяжких.

- Все убийства и происшествия, о которых мы говорим на этой экскурсии, имели огромный общественный резонанс. Их совершали известные или неординарные личности и к самим этим делам отношение было неоднозначное. В деле историка Соколова пока есть много непонятного, например, до сих пор так до конца и не ясно, что толкнуло его на преступление, - отметил Уваров.

Правда, по словам краеведа, после шквала критики, которую получили авторы экскурсии, прогулок к месту убийство аспирантки в ближайшее время проводиться не будет.

Напомним, 9 ноября в центре Петербурга доцент СПБГУ Олег Соколов был задержан за убийство аспирантки Анастасии Ещенко. Девушка была расстреляна, затем ее тело было расчленено и выброшено в Мойку. Историк Соколов признал свою вину и объяснил убийство личными мотивами.

Происшествия Правосудие Следствие Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург Дело об убийстве аспирантки доцентом Соколовым
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Зеленский назвал приоритетом газовый контракт с Россией
В России предложили ввести новый паспорт
В Госдуме поддержали идею сделать 31 декабря выходным
Сбербанк назвал регионы с быстрорастущими ценами на ЖКУ
Число жертв землетрясения в Албании увеличилось до девяти