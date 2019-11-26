В Петербурге прошла экскурсия к месту убийства аспирантки СПбГУ

В Петербурге местные краеведы Дмитрий Витушкин и Михаил Уваров провели экскурсию возле дома №82 по набережной Мойки, где две недели назад была убита и расчленена 24-летняя аспирантка Анастасия Ещенко. В мероприятии участвовали порядка десяти человек, каждый из посетителей заплатил за экскурсию 700 рублей.

Согласно описанию мероприятия в социальных сетях, продолжительность экскурсии составила два часа. Участники прошли 2,5 километра. Витушкин и Уваров показали им парадную, в которую Достоевский поселил Родиона Раскольников, рассказали посетителям и об убийстве Григория Распутина, о гибели Сергея Есенина.

Последний пункт экскурсии значился так: "Из какого дома доцент Соколов выносил останки любовницы".

Стоит отметить, что пользователи социальных сетей сразу стали указывать Витушкину и Уврову на неэтичность проведения такой экскурсии. Краеведы парировали, что таким образом они собирались поднять тему домашнего насилия.

"РГ" обратилась к одному из создателей экскурсии Михаилу Уварову и спросила, почему именно дом, где убили аспирантку Анастасию Ещенко, стал очередным пунктом экскурсии, ведь, если быть честными, в центре Петербурга случается много преступлений, в том числе и особо-тяжких.

- Все убийства и происшествия, о которых мы говорим на этой экскурсии, имели огромный общественный резонанс. Их совершали известные или неординарные личности и к самим этим делам отношение было неоднозначное. В деле историка Соколова пока есть много непонятного, например, до сих пор так до конца и не ясно, что толкнуло его на преступление, - отметил Уваров.

Правда, по словам краеведа, после шквала критики, которую получили авторы экскурсии, прогулок к месту убийство аспирантки в ближайшее время проводиться не будет.

Напомним, 9 ноября в центре Петербурга доцент СПБГУ Олег Соколов был задержан за убийство аспирантки Анастасии Ещенко. Девушка была расстреляна, затем ее тело было расчленено и выброшено в Мойку. Историк Соколов признал свою вину и объяснил убийство личными мотивами.