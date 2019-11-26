Зачем рынкам Крыма и Севастополя понадобился новый переходный период

Госдума РФ внесла изменения в статью 24 федерального закона "О розничных рынках", продлив для предпринимателей Республики Крым и Севастополя возможность работать в некапитальных зданиях и сооружениях до 1 января 2025 года ("РГ", "Экономика Юга России" N 260). Корреспонденты "РГ" узнали, что было сделано на рынках полуострова за предыдущие пять лет и зачем понадобилась новая отсрочка.

По словам разработчика проекта, депутата Законодательного собрания Севастополя Татьяны Лобач, продление срока является вынужденной мерой. Большинство предпринимателей так и не приступили к реконструкции, столкнувшись со сложностями при переоформлении прав собственности. Внесение в кадастр участков государственных рынков Севастополя завершилось только в этом году. Для постройки капитальных зданий надо разработать проекты, пройти с ними общественные слушания и градостроительный совет. Но главный вопрос - финансирование. Своих средств предпринимателям на строительство не хватит, потребуются инвестиции или кредиты, что в итоге ударит по малому бизнесу - придется платить больше за аренду торговых мест.

- В Севастополе рынки оказывают существенное влияние на ценообразование, их закрытие приведет к росту цен на продуты питания, а тысячи людей лишатся рабочих мест, - считает депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.

В Севастополе только на двух рынках есть капитальные строения. Это "Пассаж" на Центральном рынке (построен в начале 1960-х) и "Московский" (перестроен в торговый центр в 2013 - 2014 году).

Крупнейшие рынки и ярмарки города контролирует ГУП "Управляющая компания оптово-розничных, торговых комплексов Севастополя". На пяти государственных рынках почти 5000 торговых мест, еще 750 - на "Чайке", которая де-юре считается ярмаркой, а фактически это постоянный рынок.

Правительство города несколько раз предлагало приватизировать ГУП и перестроить рынки за счет частного инвестора, однако местный парламент не поддержал эти планы. Оставить рынки государственными просили и сами торговцы, которые опасаются роста арендной ставки при переходе к частнику. Новое правительство Севастополя во главе с врио губернатора Михаилом Развожаевым решило пока отложить приватизацию ГУПов.

- Подготовлен план приведения всех подведомственных ГУПу рынков в капитальное строение до 2024 года, - рассказал "РГ" начальник главного управления потребрынка и лицензирования Севастополя Вадим Кирпичников. - Необходимы большие инвестиции. Раньше планировалось акционирование с привлечением частного инвестора, но привлечь его в государственную компанию очень сложно. Мы оказались в патовой ситуации. Возможно, в итоге вернемся к приватизации, но без продажи, будем использовать такие формы, как государственно-частное партнерство и концессионные соглашения. Другой вариант - рассмотреть вопрос государственных инвестиций из бюджета Севастополя.

Вместе с тем УК оптово-розничных, торговых комплексов - одно из немногих прибыльных госпредприятий Севастополя. Согласно финансовым отчетам, в 2018 году УК получила чистую прибыль 115 миллионов рублей, в 2017-м - 90 миллионов. Эти средства, за исключением 25 процентов, которые отчисляются в бюджет Севастополя, могут быть направлены на реконструкцию.

Первый шаг УК уже сделала: недавно начался капитальный ремонт двухэтажного здания "Пассажа" с арочной крышей на Центральном рынке. Но это лишь один пример на весь город. В основном же предприниматели торгуют на открытых прилавках и в неотапливаемых временных киосках, условия работы на рынках оставляют желать лучшего.

Самым проблемным остается комплекс рынков на 5-м километре Балаклавского шоссе, где насчитывается 3300 торговых мест. Предприниматели объясняют, что их постоянные клиенты - малообеспеченные жители, которые приходят за недорогой одеждой, обувью и продуктами. Если провести масштабную реконструкцию, их бизнес перестанет быть конкурентоспособным. Средняя ставка на рынке сейчас - 300 рублей в месяц за квадратный метр, а площадь большинства торговых мест - четыре квадрата. Бизнесмены хотят сами вложить деньги в реконструкцию рынка, но при условии, что с ними будет заключен долгосрочный договор аренды с фиксированной ставкой.

В Республике Крым ситуация схожая: за пять лет для перевода розничных рынков в капитальные строения не сделано почти ничего.

- И вопрос не столько в инертности руководства муниципалитетов или МУПов, а в специфике крымских рынков: практически все они располагаются не в капитальных строениях, а во временных сооружениях. И перевести их не так просто. Сначала нужно разработать проектно-сметную документацию, а затем начать новое строительство, - поясняет глава Объединения предпринимателей рынков Крыма Владимир Рябошапко.

По мнению экспертов, чтобы перестроить рынки по требованию российского законодательства, нужны колоссальные средства. И сразу же необходимо решить, какой формы собственности они будут, передадут ли их частникам, ведь у муниципалитетов нет денег на все эти преобразования.

В Крыму около 50 процентов розничных рынков принадлежат муниципалитетам и находятся в управлении МУПов, и 50 процентов - частникам.

По оценке Ассоциации содействия торговли Крыма, на долю рынков приходится около 50 процентов товарооборота, остальное - сетевой ретейл, магазинчики формата "у дома". Велик процент стихийной торговли и незаконных торговых объектов.

По мнению Владимира Рябошапко, крымские рынки условно можно разделить на три категории.

- Первая - самая малочисленная. Территории таких рынков отвечают всем техническим и санитарным требованиям, а торговые точки расположены в капитальных строениях, - поясняет Владимира Рябошапко. - Вторая группа - "перспективная" - при определенных финансовых вливаниях сможет соответствовать требованиям закона. В нее входят типовые рынки в Красноперекопске, Керчи, Куйбышевский рынок в Симферополе. Они крытые, их можно модернизировать.

А третья группа - это безнадежные рынки, на которых отсутствует водоснабжение, канализация и нарушены все санитарные нормы. Такие надо ликвидировать.

По мнению Владимира Рябошапко, будущее крымских рынков за переформатированием их в торговые комплексы.

- Строятся новые магазины, и люди постепенно уходят с рынков. Чтобы их удержать, нужно создавать комфортные условия для покупателей и продавцов, - отмечает Владимир Рябошапко. - Последние должны быть заинтересованы в легальной торговле на официальных рынках, где есть контроль качества и соблюдены санитарные нормы.