Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
26.11.2019 14:00
Рубрика: Легковые авто

Видео: как пикап Tesla Cybertruck "уделал" Ford F-150

Текст: Вадим Давыденко

Илон Маск, представивший на днях новый футуристический пикап Tesla Cybertruck и отчитавшийся уже о 140 тысячах сделанных на него предзаказов, решил не делать пауз в продвижении нового продукта компании и придумал эффектное действо - столкнул свое детище на узкой дорожке со легендарным Ford F-150, любимцем Америки, самой популярной на континенте машиной своего класса.

Фото: скриншот с www.twitter.com
Tesla показала квадроцикл, заряжающийся в кузове пикапа

На специально организованном шоу автомобили посоревновались в мощи моторов, крепости ходовой и цепкости шин, то есть попросту говоря, взялись перетягивать трос. С одной стороны - двигатель 2,7 л, мощность в 325 л.с., задний привод и славная, более чем полувековая, история. С другой - три электродвигателя, полный привод, дизайн, из-за которого уже несколько дней до хрипоты спорят автоэксперты, и, конечно же, молодость с амбициями.

Неизвестно, сколько времени организаторы закладывали на это действо, но закончилось оно возмутительно быстро. Секунду-другую Ford удерживал стартовую позицию, яростно визжа покрышками, но затем молодость (и вес!) взяла свое. Cybertruck с легкостью потянул за собой слабо упирающегося соперника.

Фото: Бюро по патентам и товарным знакам США
Tesla зарегистрировала два названия для нового пикапа

Теслафилы всего мира восторженно аплодируют победителю, а злые языки - куда ж без них на любом более-менее значимом автошоу? - указывают, что соревнование изначально было организовано некорректно. Дескать, и намного тяжелее была Tesla (кузов из нержавеющей стали, да еще и с батареями в багажнике!) и стартовала она на долю секунды раньше, не дав F-150 вцепиться шинами в асфальт.

Впрочем, ни поклонников, ни недоброжелателей Маска это шоу ни в чем не переубедит, а рассудить их сможет только рынок, где в ближайшую неделю прогнозируют уже 200 тысяч предзаказов на экстравагантный киберпанк-пикап.

Tesla построит в Германии свой первый европейский завод
Что делать, если машину ударили во дворе и скрылись
#видео #авто #Ford #Tesla