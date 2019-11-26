Видео: как пикап Tesla Cybertruck "уделал" Ford F-150

Илон Маск, представивший на днях новый футуристический пикап Tesla Cybertruck и отчитавшийся уже о 140 тысячах сделанных на него предзаказов, решил не делать пауз в продвижении нового продукта компании и придумал эффектное действо - столкнул свое детище на узкой дорожке со легендарным Ford F-150, любимцем Америки, самой популярной на континенте машиной своего класса.

На специально организованном шоу автомобили посоревновались в мощи моторов, крепости ходовой и цепкости шин, то есть попросту говоря, взялись перетягивать трос. С одной стороны - двигатель 2,7 л, мощность в 325 л.с., задний привод и славная, более чем полувековая, история. С другой - три электродвигателя, полный привод, дизайн, из-за которого уже несколько дней до хрипоты спорят автоэксперты, и, конечно же, молодость с амбициями.

Неизвестно, сколько времени организаторы закладывали на это действо, но закончилось оно возмутительно быстро. Секунду-другую Ford удерживал стартовую позицию, яростно визжа покрышками, но затем молодость (и вес!) взяла свое. Cybertruck с легкостью потянул за собой слабо упирающегося соперника.

Теслафилы всего мира восторженно аплодируют победителю, а злые языки - куда ж без них на любом более-менее значимом автошоу? - указывают, что соревнование изначально было организовано некорректно. Дескать, и намного тяжелее была Tesla (кузов из нержавеющей стали, да еще и с батареями в багажнике!) и стартовала она на долю секунды раньше, не дав F-150 вцепиться шинами в асфальт.

Впрочем, ни поклонников, ни недоброжелателей Маска это шоу ни в чем не переубедит, а рассудить их сможет только рынок, где в ближайшую неделю прогнозируют уже 200 тысяч предзаказов на экстравагантный киберпанк-пикап.