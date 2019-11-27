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27.11.2019 03:44
Рубрика: Бензин

Топливо строго по погоде

Что следует иметь в виду при переходе на зимний дизель
Текст: Сергей Тихонов
Российская газета - Неделя № 268 (8026)
Для владельцев дизельных авто своевременный переход на зимнее топливо позволяет избежать множества проблем.
Зимой различные присадки для летнего дизеля можно использовать лишь в экстренных случаях. Фото: REUTERS Зимой различные присадки для летнего дизеля можно использовать лишь в экстренных случаях. Фото: REUTERS
Зимой различные присадки для летнего дизеля можно использовать лишь в экстренных случаях. Фото: REUTERS

В дизельном топливе содержатся тяжелые углеводороды, в том числе парафиновой группы. При низких температурах они начинают кристаллизоваться, из-за чего топливо сначала начинает мутнеть и густеть, потом в нем появляются хлопья, а затем оно полностью застывает.

Зимнее дизтопливо используется при отрицательных температурах воздуха до 30 градусов мороза. И есть еще Арктическое топливо, которое может применяться при температурах до 50 градусов мороза. Для летнего топлива температура помутнения составляет 5 градусов мороза, предел фильтруемости - минус 7 градусов, а застывания - минус 10 градусов.

Фото: iStock
Названы регионы России с самым доступным дизельным топливом

"Лучше не ждать предельных температур для работы используемого вида дизеля, - советует председатель Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов. - Для железного бензобака некоторых машин на большой скорости 0 градусов может превратиться в минус 5 градусов или даже ниже. Поэтому задуматься о переходе следует уже когда температура воздуха только приблизилась к 0 градусов. Желание сэкономить в этом вопросе может привести к дополнительным затратам. Кстати, различные присадки для летнего дизеля, широко представленные на рынке, при отрицательных температурах воздуха можно использовать лишь в экстренных случаях. Например, при резком похолодании, чтобы доехать до места, где можно будет поменять топливо в баке. Их действие только отдаляет неизбежное застывание топлива".

Для нормальной эксплуатации двигателя необходимо, чтобы температура помутнения дизельного топлива была ниже температуры окружающего воздуха. Важно помнить, что имеется в виду температура, не только когда машиной пользуются. Например, если в ночное время она понижается до минус 3-5 градусов, необходимо уже заправляться зимним дизельным топливом. Сейчас на заправках оно появляется заблаговременно, а разница в цене с летним не так уж и велика.

#авто #топливо #дизель