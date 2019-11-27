Маневры НАТО на границах ОДКБ обсуждались на заседании в Бишкеке

Беларусь вынуждена учитывать действия НАТО у своих границ при планировании военно-политической стратегии, заявил 27 ноября глава МИД РБ Владимир Макей, комментируя активность Североатлантического альянса на западных границах Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Эта тема стала предметом анализа и на совместном заседании Совета министров иностранных дел, министров обороны и комитета секретарей СБ организации в столице Киргизии, информирует БЕЛТА.

В Бишкеке, как уже сообщал "СОЮЗ", перед сессией Совета коллективной безопасности ОДКБ с участием лидеров стран, которая открывается в четверг, прошло совместное заседание Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и комитета секретарей советов безопасности ОДКБ. В повестке дня было около двух десятков вопросов, большинство из которых выносится на сессию СКБ.

Подводя итоги заседания, белорусский министр отметил, что на нем обсуждался ряд важных вопросов, связанных с перспективой деятельности ОДКБ, в том числе борьба с терроризмом, распространением наркотиков и угрозами в киберпространстве. Кроме того, подчеркнул Макей, обсуждался вопрос, связанный с подготовкой празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Глава внешнеполитического ведомства РБ напомнил, что Минск в последнее время выдвинул инициативы по проведению нового широкомасштабного международного диалога по аналогии с Хельсинкским процессом, формированию пояса цифрового добрососедства, а также подписанию декларации ответственных стран о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в Европе. Он подчеркнул, что все они направлены на обеспечение большего спокойствия и стабильности в регионе, и выразил уверенность, что с течением времени предложения РБ будут обретать все большее число сторонников. "Сегодня мы говорили об этих инициативах", - сообщил Макей, уточнив, в частности, что глава МИД РФ Сергей Лавров позитивно отозвался об их содержании.

На предстоящем саммите планируется обсудить проблемы международной и региональной безопасности, вопросы укрепления таджикско-афганской границы, взаимодействие с ООН по реализации глобальной контртеррористической стратегии и координацию внешнеполитической деятельности государств - членов ОДКБ, развитие военного потенциала организации и совершенствование механизмов противодействия вызовам и угрозам, в том числе в сфере информационной безопасности, а также мероприятия по празднованию юбилея Великой Победы.