ООН представила "мрачный доклад" перед климатическим саммитом

Эксперты Организации Объединенных Наций предупредили, что мировые лидеры должны сократить выбросы парниковых газов на целых 7,6 процента в год в течение следующего десятилетия, чтобы достичь наиболее амбициозной цели Парижского соглашения о климате и, таким образом, минимизировать последствия еще большего глобального потепления.

Во вторник в отчете Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) были изложены огромные масштабные задачи по достижению цели сдерживания повышения температуры до 1,5 градуса Цельсия к концу столетия. По оценкам экспертов, за последнее десятилетие выбросы углекислого газа на планете в среднем выросли на 1,5 процента в год. "Нам не удалось изменить глобальную кривую выбросов", - заявил изданию The New Scientist профессор Энн Олхофф из Технического университета Дании, один из соавторов доклада.

С учетом землепользования ежегодные выбросы составляют 55,3 гигатонны углекислого газа, но к 2030 году они должны снизиться на 15 гигатонн, чтобы достичь поставленной в Париже цели - удержать повышение температуры до двух градусов Цельсия в худшем случае и 32 гигатонны до 1,5 градуса Цельсия. Это означает, что для достижения понижения на 1,5 градусов требуется ежегодное сокращение выбросов на 7,6 процента, или 2,7 процента для понижения на два градуса Цельсия, отмечается в докладе ЮНЕП.

В глобальном масштабе выбросы никогда не снижались раньше, хотя в 2014 и 2016 годах они резко упали. При этом эксперты отмечают положительную роль России, которая постоянно снижает выбросы в отличие от других мировых стран-лидеров.

Ведущие ученые-климатологи мира еще в 2018 году предупредили о возможном резком повышении температуры на планете на 1,5 градуса Цельсия не только из-за углекислого газа, но и по причине уничтожения коралловых рифов, новых засух и резкого увеличения количества экстремально жарких дней. Это, по их мнению, подвергает сотни миллионов людей на Земле риску, связанному с глобальным потеплением.

Доклад был обнародован менее чем за неделю до возобновления международных переговоров по климату на встрече в Мадриде. На этой конференции страны должны обсудить подготовку более продвинутого соглашения по ограничению выбросов углерода, которое должно дополнить Парижское климатическое соглашение. Более 70 стран, включая Китай и страны Евросоюза, подтвердили, что примут участие в конференции, в отличие от американцев, которые дали понять, что они не приедут в Мадрид.