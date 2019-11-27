Помпео пообещал Ирану новые санкции за нарушение прав человека

Госсекретарь США Майк Помпео анонсировал новые санкции в отношении Ирана. Вашингтону не нравится то, что власти делают с протестующими.

В госдепе знают о многочисленных фактах нарушений прав человека. "Уже получено 20 тысяч сообщений от пострадавших. США уже приняли меры против министра дезинформации Ирана. Грядут новые санкции", - подчеркнул Помпео.

Ранее американская администрация выступила с официальным обращением, в котором осудила "применение смертоносной силы в отношении демонстрантов.

Протесты в Тегеране начались после повышения цен на бензин в два раза. По данным саудовского издания "Аш-Шарк-аль-Аусат", были задержаны около тысячи участников демонстраций. Власти также ограничили доступ к интернету.