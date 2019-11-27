Новости

На Камчатке лжепрокурор попытался выманить деньги у педагогов 07:02
Помпео пообещал Ирану новые санкции за нарушение прав человека 06:58
Рыбнадзор Японии решил разместить вооруженных сотрудников на своих судах 06:54
Пушков ответил на призыв четырех стран к РФ уважать суверенитет Украины 06:41
Двое российских детей госпитализированы после ДТП в Доминикане 06:27
Владивосток официально стал столицей Приморского края 06:20
Российские военные летчики начали патрулировать новые районы в Сирии 06:15
В Приморье директор школы попала под статью КоАП РФ 06:15
Магаданец добыл трех краснокнижных кречетов 06:04
Трамп: Импичмент приведет меня к победе на выборах 05:22
Почти 2 тысячи человек мобилизованы для борьбы с пожарами в Австралии 05:15
Неизвестный открыл стрельбу возле школы в США 04:55
Штаб Трампа раскритиковал Google за ужесточение правил политрекламы 04:52
Пострадавшая в ДТП в Доминикане россиянка потеряла обе руки 04:37
Депутаты приняли отставку мэра Петропавловска-Камчатского 04:16
Чартерный самолет похищен в Папуа-Новой Гвинее 04:14
США внесли в санкционный список связанную с Венесуэлой компанию из Кубы 04:13
ВВС Израиля нанесли удары по военным целям ХАМАС в Газе 03:47
CNN: Американский конгресс эвакуировали из-за стаи птиц 03:41
В Якутии два человека погибли при провале грузовика под лед 03:40
Переходное правительство Боливии назначило посла в США 03:30
Названа возможная причина ДТП с российскими туристами в Доминикане 03:19
Бывший премьер Перу арестован за коррупцию 02:43
Посольство РФ сообщило о пострадавших в ДТП в Доминикане россиянах 02:39
Нетаньяху пообещал жестко реагировать на агрессию из сектора Газа 02:16
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Климатологи составили прогноз погоды на зиму
Климатологи составили прогноз погоды на зиму
В "РГ" пройдет премьерный показ фильма "Один за всю дивизию"
В "РГ" пройдет премьерный показ фильма "Один за всю дивизию"
В "РГ" расскажут о причинах и последствиях погодных катаклизмов
В "РГ" расскажут о причинах и последствиях погодных катаклизмов
27.11.2019 06:58
Рубрика: В мире

Помпео пообещал Ирану новые санкции за нарушение прав человека

Госсекретарь США Майк Помпео анонсировал новые санкции в отношении Ирана. Вашингтону не нравится то, что власти делают с протестующими.

В Иране показали фильм "для взрослых", чтобы разоблачить Америку

В госдепе знают о многочисленных фактах нарушений прав человека. "Уже получено 20 тысяч сообщений от пострадавших. США уже приняли меры против министра дезинформации Ирана. Грядут новые санкции", - подчеркнул Помпео.

Ранее американская администрация выступила с официальным обращением, в котором осудила "применение смертоносной силы в отношении демонстрантов.

Протесты в Тегеране начались после повышения цен на бензин в два раза. По данным саудовского издания "Аш-Шарк-аль-Аусат", были задержаны около тысячи участников демонстраций. Власти также ограничили доступ к интернету.

В мире США В мире Ближний Восток Иран Санкции против Ирана
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Двое российских детей госпитализированы после ДТП в Доминикане
Путин отменил мизерные выплаты по уходу за ребенком
Комплекс "Авангард" встанет на боевое дежурство в декабре 2019 года
Зеленский назвал приоритетом газовый контракт с Россией
В Госдуме поддержали идею сделать 31 декабря выходным