На трассе под Воронежем появилась светящаяся разметка

На автодороге Р-298 Курск-Саратов в Воронежской области появился экспериментальный участок со светящейся разметкой.

На протяжении трех километров мерцающие светодиоды обозначают края проезжей части и сплошную разделительную линию между полосами движения. Водители уже прозвали этот участок "взлетной полосой".

- Экспериментальная разметка нанесена на наиболее аварийно-опасном участке, со 164 по 167 километр, - рассказали в пресс-службе оператора трассы, ФКУ "Упрдор Москва-Харьков". Оживленная магистраль здесь идет на затяжной подъем с поворотом в конце. Встречная полоса не просматривается, из-за чего часты лобовые столкновения с тяжелыми последствиями. 15 января после ДТП с участием трех автомобилей здесь сгорели заживо восемь человек.

В дорожное покрытие вмонтированы миниатюрные светодиоды с фотоэлементами. Днем они заряжаются от солнечного света, ночью - мерцают. Светодиоды не выступают над поверхностью покрытия и не создают помех движению. Если эксперимент себя оправдает, светящаяся разметка появится и в других регионах страны.

Мнения водителей по поводу новшества разделились. Одни считают, что это полезное дополнение, помогающее водителям без проблем проехать опасный участок. Другие жалуются, что мерцание раздражает и отвлекает от управления. Третьи считают, что после первых снегопадов светящуюся разметку не будет видно.