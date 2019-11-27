Новости

В Госдуме призвали Киев искать взаимовыгодные решения по транзиту газа 21:01
Водителей-экстремалов оштрафовали за гонки по дну Азовского моря 20:40
Росгвардия взяла под охрану железнодорожную часть Крымского моста 20:30
Сделано открытие, которое поможет избавиться от никотиновой зависимости 20:18
Раскрыта опасность употребления популярного среди подростков снюса 19:56
Путин назвал футбол самым популярным видом спорта в России 19:50
Контактная группа ведет работу по вопросу обмена пленными в Донбассе 19:45
Сенатор от Крыма сочла популизмом претензии Украины на Азовское море 19:33
Бывшая жена обвинила хоккеиста сборной России в похищении детей 19:31
ФСО восстановит санаторий "Кавказская Ривьера" в Сочи 19:30
Skoda объявит российские цены на кроссовер Karoq 11 декабря 19:30
Москвичам пообещали ледяной дождь 19:21
Минск и Москва сближают порядок взыскания алиментов 19:14
В Москве частично закроют доступ на Красную площадь 19:14
Путин обсудил с Бегловым развитие Санкт-Петербурга 19:00
Сценарий новых "Звездных войн" попал на eBay из-за ведущего актера 19:00
Маневры НАТО на границах ОДКБ обсуждались на заседании в Бишкеке 18:47
Компания из Волгодонска пообещала показать Шнурову "сварщика будущего" 18:28
Глава МИД Исландии прочитал лекцию в Дипакадемии в Москве 18:20
За месяц иностранцы вложили в российский госдолг 220 млрд рублей 18:08
В Крыму назвали прорывом решение Apple отображать полуостров частью РФ 17:52
Американцу по ошибке пересадили почку 17:51
Южно-Сахалинск начинает превращаться в умный город 17:46
Представители всех фракций в Мосгордуме поддержали проект бюджета Москвы 17:44
Во Франции нашли кельтскую гробницу с колесницей и подземным ходом 17:43
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В "РГ" пройдет премьерный показ фильма "Один за всю дивизию"
В "РГ" пройдет премьерный показ фильма "Один за всю дивизию"
Задайте вопрос руководителю Федерального казначейства Роману Артюхину
Задайте вопрос руководителю Федерального казначейства Роману Артюхину
В Гидрометцентре пообещали жителям центра России "метеокачели"
В Гидрометцентре пообещали жителям центра России "метеокачели"
27.11.2019 19:32
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Нашли по камере

Суд арестовал фигурантов по делу о громком убийстве
Текст: Владимир Полетаев
Российская газета - Федеральный выпуск № 269(8027)
27 ноября стало известно, что Басманный районный суд Москвы санкционировал аресты троих обвиняемых в убийстве начальника Центра по противодействию экстремизму МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата Абдулахмеда.

В пресс-службе суда подтвердили, что по этому делу арестованы Гелани Костоев, Ахмед Арапиев и Курейша Картоев. Причем постановлением суда Картоев арестован заочно на два месяца, так как находится в бегах. Он объявлен в международный розыск. И отбывать обвиняемый этот срок под стражей в следственном изоляторе будет после задержания или экстрадиции в Россию.

Фото: Максим Григорьев/ТАСС
Убитый брат главы центра "Э" по Ингушетии работал врачом в Москве

Всем троим фигурантам предъявлено обвинение по пунктам "а", "ж" части 2 статьи 105 УК РФ - в убийстве двух лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а также по части 3 статьи 222 УК РФ - в незаконном обороте оружия. Картоеву такое обвинение предъявлено следствием заочно. Известно, что он является членом влиятельной религиозной общины баталхаджинцев по прозвищу "Коля".

По данным следствия, возможно есть еще несколько участников преступления, в том числе заказчик, поэтому продолжается поиск причастных к совершению убийства.

Братья Эльджаркиевы были расстреляны в начале ноября в Москве на улице Академика Анохина. Личность одного из причастных к убийству определили с помощью камер видеонаблюдения. Система распознавания госномеров и передвижения транспорта помогла вычислить автомашину, скрывшуюся с места преступления.

Происшествия Правосудие Суд Судебная власть Суды общей юрисдикции Басманный суд Москвы Филиалы РГ Столица Филиалы РГ Юг России ЦФО Москва СКФО Ингушетия Убийство главы центра "Э" Ингушетии
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин открыл скоростную трассу М-11
Россиян ждут две двухдневные рабочие недели
В Кремле рассказали о возможной встрече Путина и Зеленского в Париже
В Крыму назвали прорывом решение Apple отображать полуостров частью РФ
Полки в новых вагонах станут длиннее