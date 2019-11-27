27 ноября стало известно, что Басманный районный суд Москвы санкционировал аресты троих обвиняемых в убийстве начальника Центра по противодействию экстремизму МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата Абдулахмеда.

В пресс-службе суда подтвердили, что по этому делу арестованы Гелани Костоев, Ахмед Арапиев и Курейша Картоев. Причем постановлением суда Картоев арестован заочно на два месяца, так как находится в бегах. Он объявлен в международный розыск. И отбывать обвиняемый этот срок под стражей в следственном изоляторе будет после задержания или экстрадиции в Россию.

Всем троим фигурантам предъявлено обвинение по пунктам "а", "ж" части 2 статьи 105 УК РФ - в убийстве двух лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а также по части 3 статьи 222 УК РФ - в незаконном обороте оружия. Картоеву такое обвинение предъявлено следствием заочно. Известно, что он является членом влиятельной религиозной общины баталхаджинцев по прозвищу "Коля".

По данным следствия, возможно есть еще несколько участников преступления, в том числе заказчик, поэтому продолжается поиск причастных к совершению убийства.

Братья Эльджаркиевы были расстреляны в начале ноября в Москве на улице Академика Анохина. Личность одного из причастных к убийству определили с помощью камер видеонаблюдения. Система распознавания госномеров и передвижения транспорта помогла вычислить автомашину, скрывшуюся с места преступления.