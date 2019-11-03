Глава Ингушетии прокомментировал убийство руководителя центра "Э"

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов назвал "большой утратой для всего ингушского народа смерть братьев Эльджаркиевых", сообщает пресс-служба главы региона.

Калиматов уточнил, что вместе с начальником центра "Э" по республике Ибрагимом Эльджаркиевым погиб его родной брат Абдулахмед, который работал врачом в одной из клиник Москвы. Глава региона выразил соболезнования родным и близким погибших, а также выразил уверенность, что преступники будут наказаны. Он также подчеркнул, что полиция Ингушетии окажет всю необходимую помощь своим столичным коллегам.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на председателя общественного совета регионального МВД Магомеда Бекмурзиева, похороны погибших пройдут 4 ноября на территории Ингушетии. По его словам, тела будут перевезены домой либо сегодня в полночь, либо завтра утром. Сейчас с ними работают следователи, проводятся экспертизы. По данным агентства, убитый родственник высокопоставленного силовика работал нейрохирургом.

Напомним, начальник центра по борьбе с экстремизмом МВД по Республике Ингушетия Ибрагим Эльджаркиев и его брат были расстреляны второго ноября во дворе дома по улице академика Анохина в Москве. По словам официального представителя Следственного комитета Светланы Петренко, неизвестный произвел не менее 10 выстрелов из огнестрельного оружия в двух мужчин. Стрелявший произвел контрольные выстрелы в своих жертв. Сегодня Следственный комитет России заявил о серьезном продвижении в расследовании дела об убийстве главы центра "Э" по Республике Ингушетия Ибрагима Эльджаркиева и его брата. За несколько часов был определен круг приоритетных версий, а также установлены подозреваемые.

Как ранее писала "РГ", правоохранители проверяют девять человек на причастность к убийству. Уголовное дело возбуждено по пунктам "а" и "ж" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более человек, совершенное группой лиц по предварительному сговору) и 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия). Рассматривается несколько версий убийства - профессиональная деятельность, связанная с ней месть экстремистских групп, а также личные мотивы. Делом занимаются сотрудники центрального аппарата ведомства.

Ибрагим Элдьжаркиев возглавил Центр по противодействию экстремизма в 2016 году. Под его руководством была пресечена деятельность четырех экстремистских группировок, удалось изъять из оборота более тысячи единиц оружия и боеприпасов. Он был представлен к награде "За отличие в охране общественного порядка". Коллеги отзываются о нем, как о патриоте своего народа и республики. По мнению сослуживцев, Элдьжаркиев был отличным офицером и грамотным руководителем. Правоохранители также пообещали не бросить в беде родных погибших.

В начале 2019 года на Эльджаркиева уже было совершено покушение. 12 января он в сопровождении охраны возвращался из Чечни в Ингушетию. В нескольких километрах от пограничного поста его автомобиль догнала LADA Granta, из которой был открыт огонь из автоматов. Тогда трое охранников получили ранения, один из них позднее умер в больнице. Сам Эльджаркиев не пострадал.