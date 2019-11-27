Арестовали двух подозреваемых в убийстве главы центра "Э" Ингушетии

Решением Басманного суда столицы арестованы Гелани Костоев и Ахмед Арапиев, подозреваемые в убийстве главы центра "Э" Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

Им предъявлено обвинение в убийстве двух и более лиц и незаконном обороте оружия. Костоеву избрана мера пресечения до 5 января, Арапиеву - до 20 января.

Напомним, вчера силовые структуры задержали в Ингушетии двух человек после обысков, проведенных в селении Экажево. Здесь проживал заочно арестованный Курейша Картоев, также подозреваемый в убийстве Эльджаркиева и его брата Ахмеда.

Начальник центра по борьбе с экстремизмом МВД по Республике Ингушетия Ибрагим Эльджаркиев и его брат были расстреляны 2 ноября во дворе дома по улице академика Анохина в Москве.