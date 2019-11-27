Skoda объявит российские цены на кроссовер Karoq 11 декабря

На официальном сайте компании Skoda в России появился таймер, отсчитывающий время до премьеры компактного кроссовера Karoq. В этот же день (11 декабря) будут объявлены цены на автомобиль. Ожидается, что первые машины появятся в дилерских центрах марки в январе-феврале следующего года.

Напомним, Karoq был представлен в мае 2017 года. Автомобиль построен на платформе MQB. Модель комплектуется активной подвеской с четырьмя режимами работы, включая специальную настройку для езды по бездорожью, светодиодной головной оптикой и мультимедийным комплексом Columbus с функцией управления при помощи жестов.

В Европе автомобиль доступен с новой 150-сильной "турбочетверкой" 1.5 TSI семейства EA211 Evo и "турботройкой" 1.0 TSI мощностью 115 л.с. (EA211). Дизели - 1.6 TDI (115 л.с.) и 2.0 TDI (150 или 190 л.с.) линейки EA288. Все двигатели, за исключением топового дизеля, сочетаются с шестиступенчатой "механикой" или DSG-7. Кроссовер со 190-сильным 2.0 TDI идет исключительно с DSG-7.

С какими именно двигателями будет продаваться Karoq у нас - пока секрет. Впрочем, скорее всего, именно в декабре мы и узнаем подробности относительно технической части.

Напомним, чешская марка пока продает в России только один кроссовер - Kodiaq. И делает это очень успешно. Семейный SUV теперь стабильно входит в рейтинг самых продаваемых кроссоверов и внедорожников нашего рынка. За девять месяцев этого года Skoda удалось реализовать 17 517 Kodiaq (+86,1%). С появлением Karoq марка намерена еще больше закрепиться в сегменте, которой только растет.

На данный момент Kodiaq можно купить от 1 457 000 рублей. Ясно, что Karoq должен быть чуть дешевле.