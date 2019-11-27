Волонтеров из Минска и Москвы объединило дело

Участие в волонтерском движении объединяет учащихся классов правового воспитания минской средней школы N 68 и кадетских классов московской школы N 1056.

Они вместе помогают пациентам Республиканского научно-практического центра детской онкологии и гематологии, что недалеко от белорусской столицы. Проводят мастер-классы по изготовлению праздничных открыток, дают концерты, обучают восстановительной гимнастике.

Недавно белорусские ребята принимали 25 кадет из Москвы, был подписан план совместных дел.

- Главный пункт - месячник по случаю 20-летия Союзного государства, - говорит директор СШ N 68 Минска Виктория Немкович. - Предполагаются совместные конференции по изучению белорусской и российской Конституций. Московские школьники заинтересовались заочным изучением белорусского языка - наши педагоги помогут.

Большинство московских ребят в Беларуси впервые.

Волнующий момент для ребят - увидеть окопы, в которых сражались их деды

Москвичи и их минские сверстники посетили Брестскую крепость, Курган Славы, мемориальный комплекс "Хатынь", Музей истории Великой Отечественной войны. Побывали и на месте реальных боев под Минском в 1941 году, в музее, посвященном защитникам родины.

- Очень волнующий момент - увидеть дзоты, окопы, где сражались наши деды, - делится впечатлениями старший кадет Илья Кузьмин. - Мой прадед Евдоким Ахметов воевал на Белорусском фронте. Я знаю о героической обороне Брестской крепости, о том, что Минск был почти полностью разрушен. А сегодня он чем-то напоминает Москву. Здесь мы чувствуем себя как дома.