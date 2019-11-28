Белорусская школьница выиграла в российском конкурсе "Я берегу энергию"

Но и она оказалась по плечу белорусской школьнице Анастасии Пекарчик, которая доказала, что многое в жизни зависит от фантазии и творческого азарта. Именно она выиграла в творческом конкурсе "Я берегу энергию", в котором участвовали 80 школьников 13-17 лет из Союзного государства, Армении, Кыргызстана и Казахстана.
Видеоролик белорусской школьницы убедил авторитетное жюри в реальности предложенных идей. Об этом сообщили в Департаменте по энергоэффективности Госстандарта. "Ребята, которые стали призерами конкурса "Энергомарафон", участвуют в "Школе молодого энергетика" уже четыре года. Задача проекта - привлечь внимание молодого поколения к охране окружающей среды, стимулировать творческие способности молодежи и помочь школьникам с профессиональной ориентацией", - отметили в департаменте.
Кстати, отмеченными в Анапе были и работы Арины Равко из города Белово Кемеровской области и Ильи Выговского из Владивостока. Все авторы получили ценные награды от организаторов творческого состязания.
Смена на побережье Черного моря объединила школьников, которые интересуются не только вопросами энергетики, но и энергоэффективности и современными технологиями. Право представлять Беларусь удостоились в этом году ученики школы №4 Дзержинска.
А организаторами смены выступают министерства энергетики и просвещения России, Программа развития ООН и исследовательский университет "МЭИ".