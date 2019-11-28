BMW "подколола" Илона Маска

Коллизия с треснувшим стеклом при демонстрации его прочности, случившаяся на презентации пикапа Tesla Cybertruck, вызвала волну шуток в соцсетях. И прежде, чем Маск успел оправдаться, опубликовав видеоролик репетиции злополучного опыта накануне презентации, в "остряках" успел отметиться концерн BMW.

По совпадению 22 ноября, на следующий день после презентации Cybertruck, когда его революционная концепция еще оставалась главной темой обсуждений в интернете, и касались прочности его инновационного корпуса и стекол, способных выдержать выстрел из пистолета калибра 9-миллиметров, BMW начал продвижение нового BMW X5 в специально защищенном от выстрелов и подрыва исполнении.

Информационное сообщение по поводу выхода бронированного X5 на официальной странице в соцсети Twitter BMW было сформулировано так: "Выпускается с пуленепробиваемыми стеклами и обеспечивает защиту от осколков на случай попадания металлического шара: новый BMW X5 Protection VR6".

С 30-миллиметровыми стеклами на X5 Protection VR6, выдерживающими выстрел из АК-47, BMW может себе позволить иронию над незадачей Маска.