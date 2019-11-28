Бывшего президента Бразилии Лулу да Силву приговорили к 17 годам тюрьмы

Суд в Бразилии признал виновным и постановил увеличить срок наказания по делу о коррупции экс-президенту Луису Инасиу Луле да Силве. Он осужден на 17 лет и один месяц лишения свободы.

Это уже второй приговор во второй судебной инстанции по обвинениям в коррупции, передает РИА Новости. Ранее его признали виновным по другому делу, назначив наказание в виде одного года и семи месяцев тюремного заключения.

Между тем в начале месяца заключенный покинул полицейский участок в Куритибе, где отбывал срок с апреля 2018 года. Верховный суд Бразилии принял решение, согласно которому, подсудимый может бороться за свою невиновность, оставаясь на свободе, пока не будут исчерпаны все апелляционные возможности. Новое решение суда будет приравнено к приговору во второй инстанции, что позволяет экс-президенту оставаться на свободе.

В январе 2018 года Луис Инасиу Лула да Силва был приговорен к заключению под стражу на срок 12 лет и один месяц по обвинению в коррупции и отмывании денег. После ряда неудачных попыток оспорить решение суда седьмого апреля 2018 года он добровольно сдался полиции. Лула да Силва стал первым экс-президентом Бразилии, который был заключен в тюрьму по итогам уголовного процесса.