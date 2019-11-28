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28.11.2019 13:22
Рубрика: Спорт

Михаил Боярский назвал уродами болельщиков, оскорблявших Дзюбу

Текст: Максим Домчев
Капитан сборной России по футболу Артем Дзюба. Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости Капитан сборной России по футболу Артем Дзюба. Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
Капитан сборной России по футболу Артем Дзюба. Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Народный артист России и болельщик "Зенита" Михаил Боярский поддержал лидера санкт-петербургского футбольного клуба Артема Дзюбу после того, как тот столкнулся с оскорблениями в свой адрес со стороны болельщиков.

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Черчесов высказался на тему оскорблений Дзюбы во время игры с Сан-Марино

Фанаты оскорбляли Дзюбу в заключительном матче сборной России в отборочном турнире чемпионата Европы 2020 года с командой Сан-Марино. Затем ситуация повторилась в Екатеринбурге, где местный "Урал" принимал московский "Спартак" в матче Российской премьер-лиги. В свою очередь Дзюба заявил, что ответит болельщикам своей игрой.

"В семье не без урода. Да, у нас есть такие уроды. Но к ним с презрением относятся и болельщики и, конечно, футболисты. Чем больше будут лаять, тем неприкосновеннее будет его фигура, которой гордятся не только в Санкт-Петербурге, но и во всей стране. Он воплощает сборную России своим мастерством и мужеством", - цитирует Боярского Sport24.

Ранее РФС и РПЛ пообещали найти и наказать тех, кто оскорблял Дзюбу. "Зенит" 1 декабря в рамках РПЛ принимает "Спартак", активные болельщики которого отрицательно настроены в отношении 31-летнего форварда, до этого выступавшего за "красно-белых".

Спорт Футбол Вокруг футбола Персона: Михаил Боярский
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