Профсоюзы PSA одобрили слияние с Fiat-Chrysler

Представители европейских профсоюзов Группы PSA одобрили проект слияния компании с концерном Fiat-Chrysler. Как пишет AFP, проект был одобрен подавляющем большинством членов группы профсоюзов, куда входят 28 представителей от 150 тысяч европейских сотрудников, работающих в компаниях Peugeot, Citroen, DS, Opel и Vauxhall.

Как ранее сообщал Reuters со ссылкой на собственные источники, уже в ближайшее время PSA и Fiat-Chrysler подпишут договор о слиянии на условиях равного участия.

В результате слияния на арене мирового автопрома появится новый альянс, чьи совокупные доходы уже сейчас оцениваются в 190 млрд долларов, а ежегодная чистая выручка - в 12,2 млрд долларов.

По объему производства автомобилей - 8,7 млн авто ежегодно - новый альянс станет четвертым в мире после таких автомобильных гигантов, как Volkswagen, Toyota и Renault-Nissan. При этом, как ранее подчеркивали представители PSA и Fiat-Chrysler, в результате слияния не будет закрыт ни один из заводов. На то, чтобы достичь 80-процентной синергии PSA и Fiat-Chrysler, по оценкам аналитиков, потребуется не менее четырех лет и около 3,1 млрд долларов.

Напомним, что о предстоящем объединении PSA и Fiat-Chrysler стало известно в октябре этого года. Стороны сформируют новую управляющую компанию в Нидерландах, в состав которой войдут 11 директоров. Совет директоров возглавит Джон Элкан, председатель правления Fiat-Chrysler, а генеральным директором вновь образованной компании станет нынешний глава PSA Джон Элкан.